Almanlar aşı imtiyazına karşı

Almanya’da korona aşısı yaptıranların bazı kısıtlamalardan muaf tutulmasına ilişkin tartışmalar sürerken, konuyla ilgili yapılan bir ankete göre vatandaşların çoğunluğu aşı olanlara ayrıcalık tanınmasına karşı çıkıyor.

Kamu televizyonu ARD tarafından yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlenen "Almanya trendi" başlıklı ankette, yüzde 68'lik bir kesim kısıtlamaların aşılananlar için esnetilmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Ocak ayının başında düzenlenen aynı konudaki kamuoyu yoklamasında ise aşı imtiyazına karşı olanların oranı beş puan daha düşük olarak belirlenmişti. Gözlemciler Almanya’da halk arasında aşı olmak isteyenlerin sayılarında genel olarak artış kaydedildiğini belirtiyor.

Gençler ihtiyatlı

Nitekim ARD anketine katılanların yüzde 59’u da kesinlikle aşı olmak istediğini açıkladı. Ocak ayında bu oran da yüzde beş daha düşük çıkmıştı. Ankete göre aşıya ihtiyatlı yaklaşanların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Bununla birlikte, aşı için istekli olanların sayıları artarken aşılamanın yavaş ilerlemesi hayal kırıklıklarına yol açıyor.

Ankete katılanların yüzde 68'ine göre Almanya’da aşılama süreci çok yavaş ilerliyor. Ocak ayının ilk haftalarında, ankete katılanların sadece yüzde 52'si bu yönde görüş belirtmişti. Görüşlerine baş vurulan beş kişiden biri, yani yüzde 21’i ise mevcut aşılama hızını yerinde buluyor.

Ankete katılanların yüzde 63’ü Almanya’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) varılan anlaşma uyarınca korona aşısı temininde diğer AB ülkeleriyle birlikte hareket etmesini yerinde buluyor. Ocak ayındaki ankette, katılımcıların yüzde 70'i bu görüşteydi. Buna karşı görüşleri sorulan toplam bin 3 kişinin yaklaşık üçte biri AB'nin aşı tedarikine yönelik ortak yaklaşımına itiraz etti.

AFP / TY,ET

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