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Fotoğraf: Arthur Edwards/WPA Pool/Getty Images
PolitikaAlmanya

Almanların yüzde 8'i Cumhurbaşkanı yerine Kral istiyor

4 saat önce

Yapılan bir anket, Almanların yüzde 8'inin İngiltere örneğinde bir parlamenter monarşiye sıcak baktığını, devletin başında Cumhurbaşkanı yerine Kral ya da Kraliçe görmek istediğini ortaya koydu.

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İngiltere Kralı III. Charles'ın Almanya ziyareti öncesinde Almanya'da yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 8'i, devlet başkanı makamında Cumhurbaşkanı yerine bir Kral ya da Kraliçe'nin bulunmasını istiyor.

Stern dergisinin kamuoyu araştırmaları şirketi Forsa'ya yaptırdığı anket, Almanların yüzde 89'luk çoğunluğunun ise Almanya'da parlamenter monarşiye sıcak bakmadığını ortaya koydu. Kral ya da Kraliçeyi cumhurbaşkanına tercih eden katılımcılar arasında sağ görüşlülerin öne çıktığı belirtildi. Sağ siyasi görüşe sahip katılımcılar arasında yüzde 15, sağ popülist AfD seçmeni içinde de yüzde 14'lük kesimin parlamenter monarşiye eğilimli olduğu kaydedildi. En düşük oran, yüzde 3 ile Yeşiller partisi seçmeninde çıktı.

Ancak Kral ya da Kraliçenin sembolik devlet başkanlığı görevini yürüttüğü İngiltere modeline destekte bir artış olmadığı da ortaya çıktı. Forsa'nın 2015 yılında yaptığı ankette katılımcıların yüzde 9'u parlamenter monarşiden yana tercih yapmıştı.

İngiltere Kralı III. Charles, Mayıs ayındaki resmi taç giyme töreni öncesinde Mart ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edecek. Forsa anketi, 16-17 Mart tarihlerinde bin beş kişiyle yapıldı.

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AFP/BK,TY

 

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