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III. Charles, resmen Kral ilan edildi
III. Charles, resmen Kral ilan edildiFotoğraf: Victoria Jones/AP/picture alliance
PolitikaBirleşik Krallık

III. Charles resmen Kral ilan edildi

3 saat önce

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Charles, III. Charles olarak resmen Kral ilan edildi. Söz konusu tören asırlardır değişmeyen geleneklere uygun olarak yapıldı.

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Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün arından tahta geçen oğlu Charles, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir törenle resmen Kral ilan edildi. Söz konusu tören için özel olarak bir araya gelen Katılım Konseyi'nde (Tahta Çıkış Konseyi) Charles'ın, Kral III. Charles ismiyle tahtın yeni sahibi olduğunu gösteren yazılı ilanı ilk olarak Veliaht Prens William imzaladı. William'ın ardından Charles'ın eşi, yeni Kraliçe Camilla ilana imzasını koydu. Annesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından ilgili yasalar gereği otomatikman tahtın sahibi olan Charles'ın kraliyet unvanı, düzenlenen bu törenle resmi anlamda da onaylanmış oldu.

Törende bir konuşma yapan Kral III. Charles, annesinin hizmete olan bağlılığını övdüğü konuşmasının ardından, hükümdarlığın getirdiği mesuliyetin bilincinde olduğunu belirtti. "Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu hayata da şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Kral, "Bana devredilen bu büyük mirasın ve hükümdarlıkla gelecek büyük sorumlulukların bilincindeyim" ifadelerini kullandı. Charles daha sonra duyurusunu yaptığı taahhüdü imzaladı.

III. Charles, eşi Camilla ve oğlu Veliaht Prens William
III. Charles, eşi Camilla ve oğlu Veliaht Prens WilliamFotoğraf: Victoria Jones/dpa/picture alliance

Yüzlerce yıldır değişmeyen bir devlet töreni ile düzenlenen tahtın yeni sahibinin resmen ilan edilişi için Saint James Sarayı'nda toplanan Birleşik Krallık Özel Konseyi'ne ilk kez başkanlık yapan Kral III. Charles, Katılım Konseyi'nin önünde Kral ilan edildi. Tarihte ilk kez bu tören, medya kanalları aracılığıyla kamuoyunun gözleri önünde yapıldı. Söz konusu Katılım Konseyi, Taç Konseyi üyeleri, eski ve yeni başbakanlar, kilise temsilcileri, kraliyet ailesi mensupları ve diğer kişilerden oluşuyor. Kral III. Charles'ın taç giyme töreni önümüzdeki aylarda yapılacak. Kraliçe II. Elizabeth için de, tahta geçişinden 14 ay sonra, 1953 yılında taç giyme töreni yapılmıştı. 

Londra Kulesi'nde yeni Kral'ın şerefine top atışı yapıldı
Londra Kulesi'nde yeni Kral'ın şerefine top atışı yapıldıFotoğraf: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Balkondan halka duyuru

Kral III. Charles'ın Kral olarak ilan edilmesinin ardından geleneksel kıyafetleri ile Saint James Sarayı'nın balkonuna çıkan Taç Konseyi üyeleri, burada söz konusu ilanı yüksek sesle halka duyurdu. Sarayın iç avlusunda düzenlenen bu törende çok sayıda asker de yer aldı. Töreni yayınlayan bir İngiliz televizyon kanalının yorumcusu, buradaki görüntüleri, "1400 yılı ile iletişim halindeyiz. Bazı şeyler hiç değişmiyor" ifadeleri ile izleyicilere aktardı. 

96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü Balmoral Sarayı'nda hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin naaşı Pazar günü Balmoral Sarayı'ndan, Kraliçe'nin İskoçya'daki ikametgahı olan Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı'na götürülecek. Burada bir katedralde muhafaza edilecek olan naaş, daha sonra defnedilmek üzere tekrar Londra'ya getirilecek.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti | Hayatı, aşkı ve trajedileri


dpa / ET,JD

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