Yeni Kral III. Charles

Prens Charles 63 yıl boyunca Galler Prensi'ydi. Şimdi 73 yaşından itibaren Britanya Krallığı'nın en yaşlı varisi olarak Kral III. Charles adıyla anılacak.

DW'ye yazılı açıklama yapan Londra Üniversitesi Akademisi siyaset bilimcilerinden Robert Hazell, "Geçiş dönemi tıpkı Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni gibi iyi planlandı. Ancak buna rağmen birçok konu, kamuoyunun Charles'ın krallığına nasıl tepki göstereceğine ve hükümetin nasıl bir destek verecek olmasına bağlı" yorumunu yapıyor.

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Prens Charles'ın gözler önünde bir hayat sürmeye alışmak için yeterince zamanı oldu. 1970 yılında Cambridge'deki Trinity College'de tarih okudu. Ardından mayın tarama gemisi HMB Bronington'ın komutanlığını da içeren askeri kariyerine yöneldi.

Galler Prensesi Diana Fotoğraf: John Stillwell/PA Wire/empics/picture alliance

1981 yazında, o dönem 20 yaşında olan Diana Spencer ile hayatını birleştirdi. Prenses Diana sevilen ancak bulvar basınının gözünün sürekli üzerinde olduğu bir isimdi. Çift 1996 yılında ayrıldı. Bu ayrılıktan bir yıl sonra ise Diana sansasyonel bir araba kazasında hayatını kaybetti.

Kral III. Charles ve 2005 yılında evlendiği eşi Camilla Parker Bowles Fotoğraf: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Charles'ın ayrılık aşamasında Diana'ya, "Gerçekten benden ciddi bir biçimde metresi olmayan ilk Galler Prensi olmamı mı bekliyorsun" dediği belirtiliyor. Camilla Parker Bowles, Charles'ın uzun yıllar boyunca sevgilisiydi. Charles 2005'te Camilla Parker Bowles ile evlenebildi.

Charles'ın en büyük tutkularından biri çevre ve doğanın korunması ve iklim değişikliği ile mücadele oldu her zaman. 2007 yılından beri yağmur ormanları projesinde görev yapıyor. Şirketleri, siyasetçileri ve farklı alanlardan ünlüleri, bu konuya dikkat çekilmesi ve tropik ormanların yok edilmesinin önlenmesine karşı önlemler alınması için bu mücadeleye dahil etti.

Siyasetin parçası

Kral olarak Charles, dini çeşitlilik ve çok kültürlü, modern Büyük Britanya için çalışacak. Taç giyme töreninin farklı inançlar gözetilerek yapılacağını çoktan duyurdu. Ancak Charles annesinin içgüdülerine sahip değil. Sosyal ve siyasi konularda nadiren tarafsız kalabiliyor. Geçmişte bakış açısını dile getirmekten çekinmedi.

Charles'ın tarafsızlık konusundaki eksikleri "Kara Örümcek" notlarında da kendisini gösterdi. Guardian gazetesi bu notları yayımladı. Bu notlar Charles'ın hükümet üyeleri ve başka pollitikacıları etkilemeye çalıştığını gözler önüne serdi. İstekleri, tehlike altındaki balıkların kurtarılmasından Irak'taki birlikler için askeri teçhizat ısmarlanmasına, sığırlarda tüberkülozun yayılmaması için porsukların öldürülmesine kadar birbirinden farklı konulardaydı. Söz konusu notların yayımlanması, uzun bir hukuki tartışmaya neden oldu.

Siyaset bilimci Hazell, Charles'ın kral olarak bu tür eğilimlerini dizginlemek zorunda olduğunu vurguluyor ve "Kral bütün siyasi konularda koşulsuzca tıpkı Kraliçe'nin yaptığı gibi tarafsız olmak zorundadır. Charles başbakanla haftalık görüşmelerinde kendi görüşlerini iletme fırsatına sahip olacak. Ancak anayasal haklarına uymak zorunda kalacak: istişare etmek, teşvik etmek ve uyarmak" diyor. Hazell, "Aksi takdirde hükümet kraliyetin anayasal yükümlülüklerini kendisine hatırlacaktır" diye de ekliyor.

Cennet Belgeleri'nde Charles

2017 yılında Charles'ın adı "Cennet Belgeri"nde geçti. Siyasetçi, iş insanı ya da birçok ünlünün offshore yatırımları bu belgelerle gün yüzüne çıktı. Belgelerde Charles'ın adı Bermuda'daki bir şirketle anılıyordu. Buna göre Charles, 2007 yılında iklim politikasında değişiklik yapılması için bastırdı ancak bu değişikliklerden yurt dışındaki ticari ilişkileri aracılığıyla fayda sağlayacağını açıklamadı.

Yakın zamanda ise kraliyet ailesi "Nakit para skandalı" nedeniyle gündeme geldi. Prens Charles'ın hayır işleri yapan vakfına yabancı zengin iş insanlarının bağış yaptığı ve bunun karşılığında da bazı ayrıcalıklardan yararlandığı iddia edildi. Birinde hizmetleri karşılığında bir Suudi zengine şövalye unvanı verildiği, bir diğerinde ise Rus bir bankacıya Charles ile görüşme sözü verildiği belirtiliyor.

Bu skandalın ortaya çıkmasıyla Charles'ın vakfında görev yapan önemli üç çalışan istifa etti. Bunlardan biri Charles'ın yakın çalışanı Michael Fawcett'ti. Charles vakfın adının karıştığı bu olaylar hakkında bilgisi olduğu iddialarını yalanladı.

Gözlemcilere göre Charles kamuoyunu kendi tarafına çekmek istiyorsa böylesine olaylardan kaçınmak zorunda. Ya da siyaset bilimci Hazell'in ifadesiyle, "Charles'ın ne kadar kabul göreceği ve ne kadar popüler olacağı, başının belaya girip girmeyeceğine ve öngörülemeyen hangi olayların yaşanacağına bağlı."