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Anket sonuçları, Ukrayna savaşının birinci yılında Almanların bir savaşa taraf olma endişesinin büyüdüğünü ortaya koydu.Fotoğraf: Sergey Shestak/AFP
PolitikaAlmanya

Almanların savaşa taraf olma endişesi büyüyor

29 dakika önce

Almanya’da yapılan uzun soluklu bir anketin sonuçlarına göre, ülkenin bir savaşa taraf olacağından korkanların oranı yüzde 55’e yükseldi.

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Almanya'da vatandaşların ülkelerinin savaşa taraf olmasına ilişkin endişeleri büyüyor. Uzun soluklu bir çalışma olan Almanların korkuları başlıklı yıllık anketin güncellenen sonuçlarına göre, internet üzerinden ankete katılan bin 99 kişinin yüzde 55’i, Almanya’nın bir savaşa dahil olmasından endişe duyuyor. Bu oranın geçen yaza göre 23 puan arttığı belirtildi.

Araştırmayı yapan sigorta şirketi R+V'nin bildirdiğine göre, sonuçlar Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılında Almanya'daki savaş korkusunun 2000'li yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Son 30 yıl içinde Almanya'nın savaşa müdahil olmasına ilişkin daha büyük bir korkunun yüzde 60’lık oranla 1999’daki Kosova Savaşı esnasında görüldüğü belirtildi.

"Almanya kendisini savunamaz" endişesi

Anket sonuçları, bu endişeye ilişkin doğu - batı farkını da ortaya koydu. Buna göre ülkenin doğusunda endişeli olanların oranı yüzde 66’ya çıkarken, batıda yüzde 53’te kaldı. Aynı anketin sonuçlarına göre, kadınların savaş korkuları erkeklere göre daha yüksek. Ankete katılan kadınlardan savaşa taraf olmaya yönelik endişesini beyan edenlerin oranı yüzde 63 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 48 olarak açıklandı.

Araştırmada katılımcılara savaşa dahil olması durumunda Almanya’nın kendisini savunup savunamayacağına ilişkin görüşleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 63’ü böyle bir durumda Almanya’nın kendisini savunamayacağına ilişkin endişesini dile getirdi. Geçen yaz bu oran yüzde 40’ta kalmıştı.

epd,KNA/SÖ,EC

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