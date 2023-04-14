Almanların çoğu nükleer enerjiden vazgeçmek istemiyor

Almanya son üç nükleer enerji santralini kapatmaya hazırlanırken yapılan bir anket, yüzde 59'luk kesimin bu kararı yanlış bulduğunu ortaya koydu.

Almanya yarın son üç nükleer enerji santralını da kapatarak nükleer enerjiye veda etmeye hazırlanırken kamuoyunda bunun doğru bir adım olup olmadığı konusunda şüpheler sürüyor.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı ankete göre, Almanların yüzde 59'luk çoğunluğu nükleer enerjiden vazgeçilmesinin yanlış bir karar olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 34'ü ise bu adımı desteklediğini belirtti.

Anket sonuçları, nükleer enerji ile ilgili yaklaşımda önemli bir değişimi de gözler önüne serdi. 13 yıl önce yapılan ankette nükleer enerjinin terk edilmesini savunanların oranı yüzde 62 seviyesindeydi.

Yapılan son ankette nükleer enerjiden vazgeçilmesini destekleyenler arasında 18-34 yaş grubu öne çıkıyor. Bu yaş grubunda yüzde 50'lik kesim hükümetin kararını desteklerken yüzde 39'luk kesim karşı görüş bildirdi. Orta yaş ve üstündeki grupta ise nükleer enerjiden vazgeçme adımını yanlış bulanlar çoğunlukta.

İktidar ve muhalefet seçmenleri karşı kutuplarda

Nükleer enerji konusundaki görüşlerin partilere dağılımında ise Yeşiller seçmeninin yüzde 82'si ve Sosyal Demokrat Parti seçmeninin yüzde 56'sı, hükümetin nükleer enerjiyi terk etme planını destekliyor. Buna karşılık Hristiyan Birlik partileri seçmeninin yüzde 83'ü ve Almanya için Alternatif partisi seçmeninin yüzde 81'i hükümetin bu adımına net bir şekilde karşı çıkıyor. Hür Demokrat Parti seçmeninin de yüzde 65'i nükleerden vazgeçme kararını yanlış buluyor.

Nükleer enerji kullanımının devam etmesini savunanlar arasında, çevreci enerjilere geçişin enerji masraflarını daha da artıracağı endişesi ağır basıyor. Ankete katılanların yüzde 66'sı, enerjinin daha pahalı hale geleceği konusunda "endişeli" ya da "çok endişeli" olduğunu dile getirdi.

ARD'nin 11-12 Nisan tarihleri arasında telefon ve internet üzerinden yaptığı ankete bin 204 seçmen katıldı.

AFP,epd/BK,JD

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