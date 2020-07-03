 Alman yetkiliden Türkiye′ye seyahat açıklaması | TÜRKİYE | DW | 06.07.2020

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TÜRKİYE

Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini belirterek bunun için gereken şartların sağlanması gerektiğini ifade etti.

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Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kısa sürede kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi.

RTL televizyonuna konuşan Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması şansını iyi gördüğünü belirterek "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.

"Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız” ifadelerini kullanan Bareiß, bunun için gereken şartları da saydı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, vaka sayısının düşük olmasının yanı sıra turistlerin evlerine yeniden sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Türk sağlık sisteminin salgının üstesinden gelebilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Bareiß, Türk hükümet yetkilileri ile geçen hafta yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta Berlin'de temaslarda bulunmuştu.

Reuters/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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