 Alman Yeşiller partisi: Türkiye′ye acilen yardım gönderilsin | Almanya | DW | 08.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Alman Yeşiller partisi: Türkiye'ye acilen yardım gönderilsin

Almanya’da Yeşiller partisi, Yunanistan gibi günlerdir yangınla mücadele eden Türkiye'ye de yardım gönderilmesini talep etti. Almanya, Yunanistan'a itfaiye ve yardım ekibi gönderiyor.

Almanya'da Yeşiller partisi Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour

Almanya'da Yeşiller partisi Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour

Almanya'da Yeşiller partisi Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour, günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele eden Türkiye'ye yardım gönderilmesini talep etti. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Nouripour, "Alevlerle mücadelede Türkiye'nin acilen akla gelebilecek her türlü yardıma ihtiyacı var" diye konuştu. İki ülke arasındaki siyasi anlaşmazlıkların yardımın önünde engel teşkil edemeyeceğini de vurgulayan İran kökenli Federal Meclis Yeşiller Milletvekili, "Doğal afetlerde sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelere yardım söz konusu olamaz. Yunanistan, İtalya veya Türkiye; Hangi ülke afetle karşı karşıya ise acilen dayanışma göstermeliyiz" diye vurguladı.

Eğriboz Adası'nda alevler göğe yükseliyor

Eğriboz Adası'nda alevler göğe yükseliyor

Alman ekipler Yunanistan'a gidiyor

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, dün Yunanistan'da giderek daha tehlikeli hal alan yangınlarla mücadeleye destek amacıyla ülkeye Almanya'dan ekipler gönderileceğini duyurdu. Federal sisteme sahip olan Almanya'da Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinin itfaiyeleri ile ulusal ve uluslararası afetlerde yardım faaliyetleri yürüten Alman Teknik Yardım Kurumu'nun (THW) Yunanistan'a gitmek üzere yardım ekipleri hazırladığı açıklandı. 

Türkiye gibi günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da son günlerde başkent Atina'nın çevre mahalleleri ile Mora Yarımadası (Peleponez) ve Eğriboz Adası'ndaki (Evia) yangınlar nedeniyle pek çok bölge tahliye ediliyor.

Yunanistan'da çok sayıda yabancı ekip destek veriyor

Yunanistan'da başkent Atina'da korkutan alevlerin kontrol altına alındığı belirtilirken Eğriboz Adası'ndaki (Evia) yangının sürdüğü, pek çok vatandaşın bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Halen bölgedeki yangında 263 Yunan, 200 de Ukraynalı ve Romen itfaiyecinin destek amaçlı görevi yaptığı açıklandı. 66 araç, yedi yangın söndürme uçağı ve helikopterin de destek verdiği Eğriboz (Evia) Yunanistan'ın ikinci büyük adası.

AFP, dpa/ETO, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’de yangınlar: Kömüre vedanın vakti geldi mi?

Türkiye’de çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı ancak iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin kaygılar büyüyor. DW Türkçe’nin konuştuğu uzmanlara göre, enerji üretiminde kömürden vazgeçilmesi gerekiyor.  

Avrupa'nın güneyi yanıyor: Peki neden?

Yaz mevsiminin henüz ortasına gelinmişken Türkiye, Balkanlar, İtalya ve Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınları yıllık ortalamaların üzerine çıktı. Peki, neden?  

Meteorolojiden uyarı: Kuru hava ve yüksek sıcaklıklar on gün daha sürecek

Türkiye, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere Akdeniz ülkelerinde yangınlar yayılıyor. Almanya Meteoroloji Dairesi, hava durumunda önümüzdeki on gün zarfında değişiklik beklenmediğini açıklayarak uyardı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da Yeşiller partisi Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour

Alman Yeşiller partisi: Türkiye'ye acilen yardım gönderilsin

Almanya’da Yeşiller partisi, Yunanistan gibi günlerdir yangınla mücadele eden Türkiye'ye de yardım gönderilmesini talep etti. Almanya, Yunanistan'a itfaiye ve yardım ekibi gönderiyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  