Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran tasarı hazır

Alman hükümeti, yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştırmayı planlıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının onay için ilgili bakanlıklara gönderildiği bildirildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu hükümetin koalisyon sözleşmesinde vatandaşlık yasasında reform yapılması öngörülmüştü.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, planlanan yasal değişiklikle birlikte, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar, sahip oldukları vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayacak. Böylelikle, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmen kökenlilerin çifte vatandaş olabilmesinin önü açılıyor.

Almanca bilme şartı esnetilecek

Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlığına geçiş için gereken Almanca bilme şartının esnetilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, vatandaşlığa geçmek isteyenlerin Almanca bildiğini kanıtlaması kolaylaştırılacak ve 67 yaş üzerindekiler için vatandaşlık testi kaldırılacak. Böylece, "misafir işçi" olarak adlandırılan ve Almanya'ya geldikleri ilk yıllarda Almanca ve uyum kursu gibi imkanlara sahip olmayan kuşağın vatandaşlığa geçişi kolaylaşacak. Almanya'ya iş gücü göçü anlaşmalarıyla gelmemiş olan 67 yaş üzerindekiler için de aynı kolaylıkların geçerli olması planlanıyor.

Almanca şartı konusunda istisnai durumlarda genç yabancılara da kolaylıklar öngörülüyor. Örneğin, bir aile bireyinin bakıma muhtaç olması hâlinde, vatandaşlığa başvuran kişinin günlük hayatta Almanca olarak kendini ifade edebilmesi yeterli sayılabilecek.

Beş yıl Almanya'da yaşayan vatandaş olabilecek

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı ile yasal olarak Almanya'da beş yıldır yaşayan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınması öngörülüyor. Hâlen geçerli olan yasal düzenlemede, Almanya'da sekiz yıldır yasal olarak yaşayan ve süresiz oturma izni olan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınıyordu. Öğrenim sırasında veya meslekte sıra dışı başarılar göstermek, gönüllü sosyal faaliyetlerde bulunmak veya Almanca'yı çok iyi bilmek gibi uyum konusunda özel çabaları olanlar içinse bu sürenin üç yıl olması planlanıyor.

Tasarıda hangi değişiklikler yer alıyor? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Opsiyon modeli" kaldırılacak

Yeni yasal düzenleme ile yabancıların Almanya'da doğan çocuklarının, Alman vatandaşlığı ve ailesinin geldiği ülkenin vatandaşlığı arasında tercih yapmasını zorunlu kılan "opsiyon modeli"nin de kaldırılması öngörülüyor. Hâlen uygulamada olan opsiyon modeline göre, yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor, ancak 23 yaşının sonuna kadar gençlerin iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi gerekiyordu.

Yabancıların çocuklarının Alman vatandaşlığı alabilmesi için ebeveynlerden birinin Almanya'da yaşaması gereken sürenin de sekiz yıldan beş yıla indirilmesi planlanıyor.

Kimler Alman vatandaşı olamayacak?

İçişleri Bakanlığının hazırladığı tasarıya göre, 2019 yılından beri vatandaşlığa geçiş şartları arasında yer alan "Alman yaşam tarzının benimsenmesi" ile ilgili maddenin yasadan çıkarılması öngörülüyor. Bu maddenin yasadan çıkarılacak olmasına rağmen, "aynı anda birden fazla eş ile evli olanlara veya anayasada öngörülen kadın ve erkek arasındaki eşitliği kabul etmediğini davranışları ile gösterenlere" vatandaşlık hakkı tanınmaması gibi uygulamalar kanundaki yerini koruyacak.

DW,dpa/JD, CÖ