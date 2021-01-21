 Alman vatandaşına Rusya adına casusluk suçlaması | ALMANYA | DW | 25.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman vatandaşına Rusya adına casusluk suçlaması

Federal Başsavcılık, Berlin'deki Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına ilettiği öne sürülen bir Alman vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı.

Jens F. adlı Alman vatandaşı, Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına vermekle suçlanıyor.

Jens F. adlı Alman vatandaşı, Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına vermekle suçlanıyor.

Federal Başsavcılık, başkent Berlin'deki Federal Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına ilettiği öne sürülen bir Alman vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı.

Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılık tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Jens F. adlı şüphelinin, Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına verdiği belirtildi. Jens F.'nin daha önce binaki elektronik cihazların bakımını yapmakla görevlendirilen bir firma için çalıştığı ve bu çerçevede kat planlarına ait PDF dosyalarının F.'in elinde bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin kendi inisiyatifi ile 2017'de bu planları Rus istihbaratına aktardığını iddia eden Başsavcılık, Jens F.'nin bir Rus Büyükelçiliği çalışanına planların içinde bulunduğu bir harici bellek illettiğini kaydetti. Büyükelçilik çalışanının Rus askeri istihbarat örgütü GRU ajanı olduğu ifade edildi.

Söz konusu casusluk olayının, muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasına tepki gösteren Almanya'yla Rusya arasındaki ikili ilişkilerdeki tansiyonu daha da artırabileceği ve Washington başta olmak üzere, Rusya'nın güvenilir bir ortak olmadığı gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkanların da elini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Almanya, 2016'da da Meclisteki bilgisayar sistemlerinin bir Rus hacker saldırısının hedefi olduğunu açıklamıştı.

rtr /SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar yolda

Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletmeye hazırlanıyor. Muhalif siyasetçi Navalni’nin hapis cezasının onanmasının ardından AB dışişleri bakanları pazartesi günü yeni yaptırımları tartışacak.  

Rusya, AB ülkelerinden diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya, Navalni protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi.  

Alman hükümeti Kuzey Akım'da kararlı

Alman hükümeti, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulması çağrılarına "Tutumumuzda bir değişiklik yok" yanıtını verdi.  

Benzer içerik

Deutschland Lubmin Nord Stream 2 Anlage

AP'den Kuzey Akım 2 durdurulsun çağrısı 21.01.2021

Rus muhalif siyasetçi Navalni'ye yönelik tutum nedeniyle Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin de durdurulmasını talep etti.

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

Alman hükümeti Kuzey Akım'da kararlı 01.02.2021

Alman hükümeti, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulması çağrılarına "Tutumumuzda bir değişiklik yok" yanıtını verdi.

USA Wladimir Kara-Mursa vor dem Senat in Washington

Spiegel: Rus muhalif siyasetçi Kara-Mursa da zehirlendi 11.02.2021

Almanya, İngiltere ve Rusya'dan bir grup gazetecinin yaptığı araştırmada, öldürülen Rus muhalif siyasetçi Nemzov'a yakın isimlerden Vladimir Kara-Mursa'nın da iki kez zehirlendiği ortaya çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jens F. adlı Alman vatandaşı, Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına vermekle suçlanıyor.

Alman vatandaşına Rusya adına casusluk suçlaması

Federal Başsavcılık, Berlin'deki Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına ilettiği öne sürülen bir Alman vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açtı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  