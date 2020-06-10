 Alman turizmciler seyahat uyarısına tepkili | ALMANYA | DW | 10.06.2020

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ALMANYA

Alman turizmciler seyahat uyarısına tepkili

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Almanya’nın 160 ülkeye seyahat yasağını uzatmasına tepki gösterdi. Turizm şirketleri Türkiye'ye yönelik uyarıların kaldırılacağından umutlu.

Seyahat uyarısının uzatıldığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor

Seyahat uyarısının uzatıldığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor

Almanya'nın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160 civarında ülkeye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmasını turizm sektörü tepkiyle karşıladı.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), kararın "orantılı” olmadığı eleştirisini getirirken, 160 civarında ülkenin aynı kefeye konduğuna işaret etti.

DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Dünyanın birçok ülkesinde salgın zayıfladı. Seyahat uyarısının geçerli olduğu 160 civarındaki ülkede enfeksiyonun yayılması birbirinden farklılık gösteriyor” dedi. Birçok ülkenin hijyen ve sağlık güvenliği uyguladığını belirten Fiebig, "Bu yüksek düzeyde güvenlik önlemlerinin geliştirildiği gemi yolculuklarını kapsıyor” şeklinde konuştu. Fiebig, kriz durumlarında tur operatörlerinin müşterilerini gittikleri ülkeden Almanya'ya getireceğini de sözlerine ekledi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig

Alman turizm şirketi FTI Grubu'nun CEO'su Ralph Schiller de Alman hükümetinin kararını eleştirdi. Schiller, Alman hükümetinin bu kararla "Almanya'daki tur operatörleri ve seyahat acentelerinin hayatta kalmasını sağlayacak temelden büyük ölçüde yoksun bıraktığını ve ayrıca kararın söz konusu birçok destinasyon için sert bir darbe olduğunu” söyledi.

DER Turizm Türkiye konusunda iyimser

Alman DER Turizm'in müdürü Ingo Burmester ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın kriterler kataloğu çerçevesinde her ülkeye yönelik ayrı değerlendirmeler yapılacağı yönündeki açıklamasının umut verdiği görüşünde. Burmester, "Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin, yakında tatilcileri kabul edebileceğine eminiz” şeklinde konuştu.

Türkiye, Almanların tatil için tercih ettiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, Almanların tatil için tercih ettiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Maas, seyahat uyarısının devam ettiği ülkelerde "salgının olumlu yönde gelişmesi, sağlık sisteminin sağlam olması, turizm açısından gereken güvenlik önlemlerinin alınması, seyahatte güvenilir gidiş ve dönüş imkanları sağlanması” halinde, Eylül'den önce seyahat uyarısını seyahat tavsiyesine dönüştürebileceklerini açıklamıştı.

Karar Türkiye'de hayal kırıklığı yarattı

Türkiye, Almanların seyahat ettiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Bakanlar Kurulu'nun seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı

Alman hükümetinin kararı Türk turizm sektöründe de hayal kırıklığı yarattı.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin seyahat uyarısının kaldırılması gereken ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Yağcı, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "öncü çalışmalar” yaparak, koronavirüsün yayılmasına karşı çok sayıda tedbir aldığını hatırlattı. Bu kararın gelecek günlerde yeniden gözden geçirilmesini umduğunu belirten Yağcı, Alman turizm sektörünün de karardan olumsuz bir şekilde etkileneceğini söyledi.

Türkiye, koronavirüs salgını ile büyük darbe alan turizm sektörünü yeniden canlandırmak için çaba harcıyor. Bu kapsamda, Almanya'dan turist gelmesi de büyük önem taşıyor. dpa'nın haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu hafta içinde bir telefon görüşmesi yaparak, konuyu ele almaları bekleniyor.

Turizm alanında tedbirleri artıran Türkiye, plajlarda ve havalimanlarında uyulması gereken birçok kural getirdi. Buna göre, plajlarda sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyulması şartı getirildi, havalimanlarına ve otellere termal kameralar yerleştirildi. Bunun yanı sıra otel ve restoranlar gönüllü olarak bir sertifika programına katılarak, sağlık açısından güvenilir bir işletme olduklarını belgeliyorlar. Bu konuda denetleme yapan şirketler arasında Almanya merkezli TÜV Süd ve TÜV Nord da bulunuyor.

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DW,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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