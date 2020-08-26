Alman turizm sektöründe durum kötüleşiyor

Almanya'da turizm sektörünün koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığı kayıp daha da artıyor. Travel Data + Analytics'in (TDA) yaptığı bir değerlendirmeye göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile bu yaz için sektörün yaşadığı kaybın yüzde 70 olduğu görüldü. Önceki aya göre ise sektörün yaşadığı kaybın yüzde yedi olduğu dikkat çekiyor. 2020/2021 kış sezonu için yapılan satışların bir önceki aya göre yüzde 10 azaldığı ve geçen senenin aynı dönemine göre ise kaybın yüzde 52 olduğu tespit edildi.

Almanya'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle uyguladığı uluslararası seyahat uyarıları yüzünden Temmuz sonu itibarı ile önde gelen turizm destinasyonlarından Türkiye ve Mısır gibi ülkeler ile Uzakdoğu'ya tatil satışı yapılamadı. Kruvaziyer gemiler ile yapılan tatiller de henüz yeniden başlamamıştı. Bu şartlar, sektöre büyük kayıplar olarak yansıdı. Yunanistan gibi durumu görece iyi olan ülkelere yönelik satışlarda bile önceki yıla göre yüzde 46'ya varan azalmanın olduğu dikkat çekti. Böylece bütün turizm sektöründeki satışlarla bu Temmuz'da geçen sene Temmuz'un ancak üçte birine ulaşılabildiği görülüyor.

Yaz sezonu kaybı yüzde 94

Temmuz sonu itibarı ile Almanya'da tatilcilerin pandeminin gelişimi konusundaki endişeleri yüzünden çekimser davrandığı görüldü. Hem tatilcilerin çekimser tavrı hem de bu seneye yönelik iptaller nedeniyle sektörün yaşadığı gelir kaybının yaz sezonu için yüzde 94 olduğu, bu kaybın 2020/2021 kış sezonu için de yüzde 85'e ulaştığı tespit edildi.

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Temmuz ayında tatile karar verenlerin tercihi ise kısa vadeli yaz tatili oldu. Sezon satışının yüzde 48'i Temmuz ve Ağustos ayları için yapıldı. Tatilcilerin yüzde 18'i, yani yaklaşık beşte biri sonbaharda bir tatil yapma yönünde tercihini kullanırken, rezervasyonların yüzde 13'ünün gelecek kış sezonu için yapıldığı dikkat çekiyor.

2021 yaz sezonu umut verdi

Sektör için sevindirici bir gelişme ise gelecek sene için söz konusu. Temmuz ayı sonu itibarı ile yapılan satışta talebin yüzde 21'inin 2021 yaz sezonu için olduğu dikkat çekiyor. Bu da 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 76 artış anlamına geliyor. Bu gelişmede 2021 ön satışlarının normaldekinden çok daha erken başlayabilmesinin etkili olduğu görülüyor.

Roland Gaßner

Travel Data + Analytics İş Geliştirme Direktörü Roland Gaßner, halihazırda hemen hemen bütün turizm destinasyonları için belirsiz bir durumun hakim olduğunu, buna rağmen Türkiye'ye yönelik satışlarda sevindirici bir gelişme görüldüğünü belirtiyor. Gaßner, "Türkiye'ye yönelik genel seyahat uyarısının kalkmasıyla haftalık rezervasyonların sayısı üçe katlanarak arttı. Bu da Almanların seyahate istekli olduğunu ortaya koyuyor. Genel koşullar elverir elvermez sevilen destinasyonlara yönelmeye başlıyorlar. Koronavirüs insanların seyahat etmekten zevk aldığı bölgelere gitme alışkanlığını tamamen değiştiremeyecek" yorumunu yapıyor.

Ağustos ayı başında Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Tatil beldelerinin bulunduğu İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya dışında Türkiye'nin geri kalanı halen korona riskli bölge olarak niteleniyor.

Merkel'den "risk bölgesine gitmeyin" çağrısı

Travel Data + Analytics'in verilerine göre 2019 yazı itibarı ile Türkiye İspanya'nın ardından en çok tercih edilen ikinci tatil destinasyonu olurken, 2020'de Temmuz ayına kadar olan satışlara bakıldığında Türkiye'nin İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sıraya gerilediği, önceki yıla göre yüzde 77 de gelir kaybına uğradığı görülüyor.

Travel Data + Analytics'in yaptığı değerlendirmeler, Almanya'daki sektörü temsil etmesine dikkate edilen yaklaşık 2 bin seyahat acentesi ile internet üzerinden satış yapan turizm portalları ve tur operatörlerinin rakamlarına dayanıyor. Her şey içinde tatil paketleri ile diğer gezilere yönelik satışlara ilişkin rakamları kapsıyor.

Almanya, Haziran ayında uygulamaya başladığı uluslararası seyahat uyarısını Türkiye için de turizm beldelerinin bulunduğu dört il olan İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla hariç sürdürüyor. Seyahat uyarısı bir seyahat yasağı olmadığı halde caydırıcı etkisi olması amacıyla uygulanıyor ve satılmış seyahatlerin ücret iadeli iptalini de mümkün kılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta yaptığı açıklamada, vatandaşlara "risk bölgesi" olarak derecelendirilen ülkelere gitmeme çağrısında bulundu.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe