Alman teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti

Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan Daum'a 2022'de kanser teşhisi konmuştu. Tedavisi devam ederken verdiği bir mülakatta Daum, "Kanser yanlış bedeni seçti" diyerek hastalıkla mücadele azmine vurgu yapmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla eski teknik direktörlerinin ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Daum 30 yıllık teknik direktörlük kariyerine daha önce orta saha oyuncusu olarak forma giydiği FC Köln'ü çalıştırarak başladı. Bundesliga'da antrenör olarak ilk şampiyonluğu 1991-92 sezonunda Stuttgart ile yaşadı.

Türkiye'ye ilk kez 1993-94 sezonunda Beşiktaş antrenörü olarak gelen Daum, 1996'da ayrılmasının ardından 2001'de kısa süreliğine bir kez daha siyah-beyazlı ekibin başına geçti.

Christoph Daum 2003 yılında Türkiye'ye bu kez Fenerbahçe'nin teknik patronu olarak döndü. Beşiktaş gibi Fenerbahçe ile birlikteliği de iki ayrı döneme yayıldı, üç sezonluk ilk dönemin ardından 2009-10'da ikinci kez sarı-lacivertli ekibi idare etti. Daum Türkiye'de son olarak 2013-14 sezonunda Bursapor'da görev yaptı.

Alman çalıştırıcı emekli olmadan önce son olarak 2016-17 yıllarında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bir ara Alman milli takımının başına geçmeye hazırlananChristoph Daum kokain kullandığı iddiaları üzerine bu şansı kaybetmişti. Bir süre ABD'ye giden Daum 2001 yılında Almanya'ya dönüşünde uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

dpa,DW / MUK,HT

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