Alman Sosyal Demokrat Parti'de Scholz tartışması

Almanya 23 Şubat'ta yapılması beklenen erken seçimler öncesinde seçim kampanyası havasına girerken iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) başbakan adayı tartışması yaşanıyor. SPD'nin başbakan adayı, 11 Ocak'ta yapılacak parti kongresinde resmen ilan edilecek. Ancak parti federal yönetiminin bu tarih öncesinde de başbakan adayını açıklama olasılığı mevcut.

2021'deki seçimlerde aldığı yüzde 25,7'lik oy oranı yüzde 15'e gerileyen SPD şu an aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) de gerisine düşerek üçüncü siyasi parti konumunda.

Parti içinde anketlerde daha iyi performans gösteren Savunma Bakanı Boris Pistorius'un başbakan adayı olması yönünde sesler yükselirken parti yönetimi Scholz'un arkasında kenetlenmiş durumda. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Scholz yerine Pistorius'un aday gösterilmesi olasılığı bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruya "Yola girmişken bunu yapmayacağımız kesin" yanıtı verdi. Pistorius'un Savunma Bakanı olarak gerçekten büyük işler başardığını belirten Esken, "Bizim gibi Pistorius'un kendisi de başbakan adayımızın Olaf Scholz olduğunu söylüyor ve seçimlere Scholz ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, CDU lideri Friedrich Merz ile mecliste bir sohbet sırasında. Fotoğraf: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Diğer Eş Genel Başkan Lars Klingbeil da Scholz'un doğru aday olduğunu belirterek seçim kampanyasında aile, emekli maaşları ve ücretler konusuna ağırlık vererek arayı kapayacaklarını söyledi.

Güven ve deneyim vurgusu

SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich de Başbakan'ın arkasında durarak Scholz'un güven, ehliyet ve deneyimi sembolize ettiğini vurguladı.

Aşağı-Saksonya eyalet Başbakanı Stephan Weil, Scholz'un büyük deneyim ve vizyon sahibi, uluslararası tanınırlığı olan bir aday olduğunu kaydederken Saarland eyalet Başbakanı Anke Rehlinger de mevcut durumda aday tartışmalarına karşı olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Scholz'a destek vererek "Şu an uluslararası alanda kestirilemeyecek risklere girmeyen, ekonomi ve maliyeden de anlayan deneyimli, hükümet tecrübesine sahip, makul ve ağırbaşlı birine ihtiyacımız var" dedi.

Yerelden Pistorius'a destek

SPD'nin Bamberg ilçe teşkilatı Scholz'u adaylıktan çekilmeye çağırmış, "Tüm hizmetlerine rağmen Scholz'un başbakan adayı olması göz göre göre gereksiz bir seçim yenilgisine yol açacaktır. Bu nedenle SPD frene basmalı, yeni ve son derece sevilen bir aday olan Pistorius ile seçim kampanyasına yeni bir dinamik kazandırmalıdır" açıklaması yapmıştı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius (solda) Başbakan Scholz ile. Fotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Thüringen eyalet teşkilatının eski başkanı Andreas Bausewein da Pistorius ile seçimi kazanma şansının daha yüksek olduğunu belirterek hızlı bir karar alınması çağrısında bulundu. Gotha Belediye Başkanı Knut Kreuch, Osnabrück eyalet teşkilatı başkanı Robert Alferink ve Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosundaki SPD grubu idari yöneticisi Rüdiger Erben de Pistorius'un adaylığına destek veren isimler arasında yer aldı.

Pistorius'tan açık mesaj

Pistorius, Pazartesi günü yaptığı açıklamada tartışmalarla ilgili olarak başbakan adayı olma iddiasının bulunmadığı mesajını vererek "Bir başbakanımız var ve kendisi öngörülen Başbakan adayımızdır. Partide bu durumu değiştirmek isteyen kimseyi görmüyorum" demişti. Pistorius, seçimler sonrası kurulacak olası bir koalisyonda savunma bakanlığı görevini sürdürmek istediğinin işaretini de vermişti.

Yapılan son anketler, "Başbakan olarak kimi tercih edersiniz?" sorusuna Scholz yanıtı verenlerin oranının yüzde 16'da kaldığını, yüzde 32'lik kesimin rakip Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz'i tercih ettiğini ortaya koyuyor. Pistorius ile Merz arasında yapılan direkt karşılaştırmada ise ankete katılanların yüzde 25'i Merz derken yüzde 39'luk oranla seçmenlerin Pistorius'u Başbakan olarak tercih edecekleri görülüyor.

dpa,rtr,AFP/BK,CÖ

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