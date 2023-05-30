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Alman siyasilerden Türkiye'ye İsveç ve ekonomi uyarısı

1 saat önce

Almanya'da çeşitli partilerden siyasetçiler, seçimler sonrasında Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliği ve Batı ile ilişkiler konusunda uyarılarda bulundu, Türk ekonomisiyle ilgili olumsuz beklentilerini dile getirdi.

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Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland
Fotoğraf: Imago/Chromeorange/M. Schroeder

Almanya'da çeşitli siyasi partilerin önde gelen isimleri, geride kalan seçimlerin ardından Türkiye'ye, uluslararası ilişkiler ve ekonominin gidişatı konusunda uyarılarda bulundu.

İktidardaki koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşiller'in eş başkanı Omid Nouripour, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini daha fazla engellememesini talep etti. Nouripour, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, "Türk hükümetinin izlediği yol Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki uçurumu son zamanlarda daha da derinleştirdi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu Batılı yatırımcıları ürküttü" ifadelerini kullandı. Türkiye ile ilişkilerde bundan böyle daha fazla güvenilirlik umduğunu belirten Nouripour, "Bu da İsveç'in NATO üyeliği önündeki engelin kaldırılmasıyla başlamalı" dedi.

Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour
Omid NouripourFotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth da, Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND)  yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinden önce İsveç'in üyeliğine onay vermesi gerektiğini dile getirdi.

Türk ekonomisine dair kötümser beklentiler

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan liberal FDP'nin (Hür Demokratlar) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de RND'ye verdiği demeçte, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. "Bu Türk hükümeti Avrupa'dan ışık yılı uzakta" diyen Djir-Sarai, Almanya'da yaşayan Türklerin seçim alışkanlıklarının da hayal kırıklığı yarattığını ve "entegrasyon politikaları ile ilgili çok sayıda soru işareti" oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin yıllardır otoriter bir çizgide ilerlediğini dile getiren liberal siyasetçi, "İnsan hakları ve vatandaşlık hakları sistematik bir şekilde kısıtlanıyor ve ekonomik durum da felaket. Bu gidişat devam edecek" dedi.

CDU'lu dış politika uzmanı Norbert Röttgen
Norbert RöttgenFotoğraf: picture-alliance/NDR/Wolfgang Borrs

Röttgen: Ağır bedel ödenecek

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokratların (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen de, Türk ekonomisindeki gerilemenin devam edeceği öngörüsünde bulunan bir diğer siyasetçi.

Rheinische Post gazetesine konuşan Röttgen, "Türkiye'nin tamamı, Erdoğan'ın manipülasyonlarla elde ettiği seçim zaferinin ve önlenemez ekonomik çöküşün bedelini ağır bir biçimde ödeyecek" ifadelerini kullandı. Röttgen ayrıca, "Bu durum Erdoğan'ın içeride daha da radikalleşmesine ve Batı açısından dış politikada daha da tahmin edilemez olmasına neden olacak" öngörüsünde bulundu.

 

dpa / ET,BK

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Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland

Alman siyasilerden Türkiye'ye İsveç ve ekonomi uyarısı

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