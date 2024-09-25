Almanya'da Yeşiller depremi: Muhalefetten seçim çağrısı

Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyonun ortanca ortağı Yeşiller'de, Eş Genel Başkanlar Ricarda Lang ile Omid Nouripour'un istifalarının ardından muhalefet erken seçim ve hükümette yer alan Yeşiller'in güçlü isimleri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un istifalarını talep etti.

Thorsten Frei Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Rheinische Post gazetesine röportaj veren, ana muhalefetteki merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) parlamento grup idari yöneticisi Thorsten Frei, "Parti eş başkanı Ricarda Lang (istifa açıklamasında) yeni bir başlangıcın gerekliliğinden ve yeni yüzlerden söz ediyorsa, iflas etmiş ekonomi ve göç siyasetinin sembolü haline gelmiş olan Baerbock ve Habeck makamlarında kalmamalıdır" dedi.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte Almanya'nın mevcut hükümetle kaybedecek bir yılının daha olmadığını dile getirerek "Tekrar ediyorum: Erken seçime gitmekten başka bir yol yok" ifadesini kullandı.

Wagenknecht de erken seçim istiyor

Almanya'da son bir ay içinde yapılan üç eyalet seçiminde, yeni kurulan bir parti olmasına rağmen son derece başarılı sonuçlar elde eden Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) lideri Sahra Wagenknecht de, yaşanan istifaların ardından erken seçim talebini dile getirdi.

Sahra Wagenknecht Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Rheinische Post gazetesine açıklamalarda bulunan Wagenknecht, "Bayan Lang ile Bay Nouripour'un siyasi sorumluluk alması saygıyı hak ediyor. Genellikle, performans ne kadar kötü olursa olsun siyasi sorumluluğun alınmadığı ve koltuklara yapışılan kültürsüzlüklere şahit oluyoruz. Koalisyonun diğer iki partisinde (SPD, FDP) de zaman zaman görüldüğü üzere" dedi.

Lang ile Nouripour'un aldığı kararın, federal hükümetteki Yeşiller partili bakanlara da, kötü yöneticiliğin siyasi sorumluluğunu alma adına örnek olması gerektiğini belirten Wagenknecht, erken seçimlerin de yolunun açılmasını talep etti.

Başbakan Scholz'un sözcüsü: İstifaların hükümete bir etkisi yok

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, söz konusu istifa taleplerine net bir yanıt vererek Yeşiller partisi eş genel başkanlarının istifa etmiş olmasının hükümete hiçbir şekilde etki etmeyeceğini ifade etti. Scholz adına konuya dair açıklamalarda bulunan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un "sıkı ve güvenilir" bir şekilde birlikte çalıştığı Lang ve Nouripour'un istifasından üzüntü duyduğunu ancak demokratik süreçlerde bazen parti yöneticilerinin değişmesinin de olağan olduğunu düşündüğünü aktararak, "bunun (istifaların) koalisyon hükümetine hiçbir etkisi yok" dedi.

dpa / ET,BK

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