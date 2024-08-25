Alman siyasetinde Solingen tartışması

Solingen'de üç kişinin öldüğü, dördü ağır sekiz kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı, siyasette güvenlik ve göç tartışmalarını alevlendirdi. İçişleri Bakanı Faeser, "İslamcı terörle mücadele edeceğiz" dedi.

Solingen'de Cuma akşamı üç kişinin öldüğü, dördü ağır sekiz kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı siyasette güvenlik ve göç tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier kamu televizyonu ZDF'e geleneksel olarak verdiği yaz söyleşisinde, güvenlik birimlerinde personel sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Buna ek olarak Federal Krimal Dairesi'nin yetkilerinin de artırılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Federal hükümetin gündeminde terör tehdidi halinde Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) yetkilerinin genişletilmesini öngören bir yasa teklifi var. Bu konudaki görüşmelerin hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Steinmeier bu tür saldırılardan daha iyi korunulması için güvenlik birimlerinin gerekli yetkilerle donatılması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'e göre güvenlik birimlerinde personel sayısı artırılmalı, gerekli durumlarda güvenlik birimlerinin yetkileri de genişletilmeli Fotoğraf: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

İçişleri Bakanı'ndan "İslamcı terörle mücadele" açıklaması

Kısa bir süre önce bıçaklı saldırıların sayısının azaltılması için yasaların sıkılaştırılmasına yönelik hazırlık yapıldığını duyuran Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Solingen saldırısının ardından İslamcı terörle "daha güçlü biçimde mücadele edileceğini" söyledi. Funke Medya Grubu'na demeç veren Faeser, "Devlet olarak bu tür terör eylemine gerektirdiği sertlikte cevap vereceğiz ve İslamcı tehditle tutarlı biçimde mücadele edeceğiz" dedi. İçişleri Bakanı, "terör ve şiddetle mücadelede hangi araçların sertleştirilmesi ve güvenlik birimlerinin halkın güvenliğini sağlamak için hangi yetkilere ihtiyaç duyduğu" konusunu da görüştüklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin Eş Genel Başkanı Saskia Esken, suçluların ülkelerine en hızlı biçimde sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Rheinische Post gazetesine demeç veren Esken, "Şu anda olması gereken suçluların ve tehlikeli İslamcıların Suriye ve Afganistan da dahil sınır dışı edilmesi gerektiğidir" dedi. Esken, eyalet içişleri bakanlarının Solingen vesilesiyle bıçak taşımanın yasaklanması ve video kameralarla gözetleme yapılması talimatını vermeyi gözden geçirmesi gerektiğini de kaydetti.

Solingen'de vatandaşlar ölenlerin anısına çiçekler bırakıyor Fotoğraf: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

CDU lideri Merz: Sorun bıçaklar değil

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz, Solingen saldırısının ardından Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümetine izlediği göç politikasında değişiklik yapma çağrısında bulundu. Bild gazetesine göre Merz Başbakan Olaf Scholz'e gönderdiği elektronik postada, hükümetin bıçaklı saldırıların artması nedeniyle silah taşımaya yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma planlarını eleştirdi ve "Sorun bıçaklar değil, bununla dolaşan insanlar. Vakaların çoğunda bunlar (zanlılar) mülteci ve çoğu saldırının arkasında İslamcı motif var" ifadesini kullandı. Merz, e-malinde göç politikasının sertleştirilmesini ve bunun için hükümetin ana muhalefetle ile iş birliği yapmasını talep etti. CDU lideri Suriye ve Afganistan'dan sığınmacı alınmasının durdurulması gerektiğini de savundu.

Muhalefetteki CDU'nin lideri Friedrich Merz hükümeti izlediği siyaset nedeniyle eleştirdi Fotoğraf: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Hristiyan Demokrat Birlik'in kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in lideri, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'den de benzer bir açıklama geldi. Kamu televizyonu ARD'ye konuşan Söder, "İnsanlar artık Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı edilmek zorunda" ifadesini kullandı ve hükümeti alınması gereken kararları geciktirmekle suçladı. Söder, Solingen'deki saldırının "en önemli ve en hızlı" sonucu olarak güvenlik birimlerinin yayaların bulunduğu yerlerde rastgele kontroller yapması gerektiğini savundu.

Muhalefetteki Sol Parti, zanlının kökeni nedeniyle göçmen kökenlilerin genel olarak sorumlu tutulmaması uyarısında bulundu. Sol Parti milletvekili Ateş Gürpınar, "Heyecanlı aktivizm ve getirisi olmayan kolektif cezalandırma çağrıları gerekenin tam tersine neden oluyor" dedi.

Alman medyasına göre zanlı geçen yıl sınır dışı edilecekti

Alman medyasında çıkan haberlere göre Solingen saldırısının ardından güvenlik birimlerine teslim olan 26 yaşındaki Suriyeli zanlı 2022 yılında Bulgaristan üzerinden Almanya'ya geldi. Yaptığı iltica başvurusunun reddedilmesi sonrasında geçen yıl sınır dışı edilmesi gerekiyordu ancak daha sonra kendisinden haber alınamadı. Medyadaki haberlerde zanlının güvenlik birimlerinin dikkatini çekmediği de iddia edildi.

Almanya'da bıçaklı saldırılar arttı

Almanya'da son yıllarda bıçaklı saldırıların sayısının artması nedeniyle kamusal alanda bıçak taşımaya sınırlandırma getirilmesi tartışılıyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırıların sayısını azaltabilmek için yasaların sıkılaştırılmasına yönelik hazırlık yapıldığını duyurmuştu. Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre, Almanya genelinde 2022'de 8 bin 160, 2023'te de 8 bin 951 bıçakla yaralama vakası kaydedildi.

dpa,Reuters,AFP,DW / HT,MUK

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