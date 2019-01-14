 Alman siyasetçinin Suudi Arabistan ziyareti tepki topladı | ALMANYA | DW | 21.01.2019

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ALMANYA

Alman siyasetçinin Suudi Arabistan ziyareti tepki topladı

Kaşıkçı cinayeti sonrası hükümet ortağı CSU'lu Ramsauer ile bir heyetin Suudi Arabistan ziyareti muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Ramsauer ise "ekonomik ilişkilerin canlandırılmaması akılsızlık olurdu" dedi.

Saudi Arabien - Deutscher Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Peter Ramsaue in Jeddah (picture-alliance/dpa/K. Mustafa)

Eski Ulaştırma Bakanı Ramsauer 2012 yılında da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti (Foto: Arşiv)

Almanya’daki koalisyon ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili eski Ulaştırma Bakanı ve Meclis Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Peter Ramsauer'in Suudi Arabistan'a iş insanlarından oluşan bir heyet ile yaptığı ziyaret muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olabileceği şüphesiyle 18 Suudi vatandaşına Almanya'ya giriş yasağı getirildi. Almanya'dan Suudi Arabistan'a yapılan silah ihracatları da askıya alındı. (19.11.2018)

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar Almanya'yı tatmin etmedi. Dışişleri Bakanlığı, "esas sorumluluğun kimde olduğu" gibi açıkta kalan pek çok soru bulunduğuna dikkat çekti. (16.11.2018)

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, "Hiçbir şey olmamış gibi Suudilere yine hoş görünmeye çalışmanın yanlış bir mesaj olduğunu" belirtti. Wagenknecht, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "Kim, iyi ekonomik ilişkilerin Suudi Arabistan'daki liberal reformları hızlandıracağını düşünüyorsa, ya çok saftır ya da kendi kendini kandırıyordur" diye konuştu.

Yeşiller Federel Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da, Ramsauer'in ziyaretini eleştirdi. Nouripour aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Ramsauer'in Alman hükümetinin izlediği siyaseti "baltaladığını" belirtti. Nouripour, "Suudi Arabistan ile ilişkilerde yaşanan sıkıntıları, iş yapabilmek için görmezden gelmenin milletvekillerinin işi olmadığını" vurguladı.

Ramsauer ziyareti savundu

CSU'lu politikacı Ramsauer, Passauer Neue Presse gazetesinin haberine göre, Arap-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Ghorfa Başkanı olarak Pazar günü Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ramsauer, gazeteye verdiği demeçte, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, ancak dikkatlerin sadece Cemal Kaşıkçı cinayetine odaklanmaması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan hükümetinin Kaşıkçı vakasının aydınlatılması için her türlü çabayı göstereceğine dair güvence verdiğini söyleyen Ramsauer, bu konuda Suudi Arabistan hükümetine güvenilmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin ekonomi temsilcilerinin yeniden Suudi Arabistan ile ilişkiye geçtiğine işaret eden Ramsauer, "Almanların görüşmeleri yeniden başlatarak, ekonomik ilişkileri canlandırmaması akılsızlık olurdu" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine Alman hükümeti Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almıştı. Suudi Arabistan, insan haklarını ihlal etmekle de suçlanıyor. Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonu, Yemen'deki iç savaşta Husi milislerine karşı mücadele veriyor. Birleşmiş Milletlere göre, Yemen'de yaşanan insani krizde Suudi Arabistan'ın da payı bulunuyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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