Alman siyasetçi Dağdelen’den Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden PKK’ya destek vermekle suçladığı Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen suçlamaları reddetti.

Sol Parti milletvekili Dağdelen, DW Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’ya destek verdiği şeklindeki suçlamalarını "saçmalık" olarak nitelendirdi. Alman siyasetçi açıklamasında, "Erdoğan siyasi muhaliflerini terörle suçluyor ve bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Dağdelen, Erdoğan’ın Alman hükümetine veya uzun süre tutuklu kalan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e de "dayanağı olmayan bu tür suçlamalar” yönelttiğini belirtti. "Erdoğan’ın PKK ile yıllar boyunca üst düzey müzakereler yürüttüğünü" söyleyen Sol Partili politikacı, "yeni bir barış sürecinin sağlanması için Türkiye’deki demokratlarla daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu" kaydetti.

Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Berlin’de yaptığı görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilmesine de tepki gösterdi. Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri ile görüşen ana muhalefet liderine yönelik sözlerini "nefret kampanyası" olarak nitelendirdi. Sol Partili siyasetçi, Erdoğan’ın siyasetini eleştirmenin Türkiye’ye yönelik bir eleştiri ve Türk düşmanlığı olmadığını vurguladı. Dağdelen, "tam aksine Erdoğan'ın Türkiye olmadığını, azınlığı temsil ettiğini" söyledi.

Erdoğan’ın suçlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’e yaptığı ziyareti eleştirmiş ve Kılıçdaroğlu’nun temasları kapsamında görüştüğü Alman milletvekili Sevim Dağdelen'i isim vermeden suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, partisi AKP'nin Ankara'daki genel merkez binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Perşembe günü yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Alman Federal Meclisi'nde "tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, Türkiye’ye saldıran terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle" görüştüğünü iddia etmişti.

Erdoğan konuşmasında isim vermeden Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen'e yönelik suçlamalarda bulunarak, "Bu kişi PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor" şeklinde konuşmuştu. "Bu şahıs Alman meclisinde PKK’nın Suriye kolu YPG’nin bayrağını açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır" diyen Erdoğan, ayrıca Türkiye "aleyhine zehir zemberek açıklamalar” yaptığını ifade etmişti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu’nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz" demişti.

DW,dpa/JD,GA

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