Alman silah sanayii ihracatı rekora gidiyor

Almanya'da Federal Hükümet, 2023'ün ilk dokuz ayında, 8,76 milyar euroluk savunma sanayii ürünü ihracatına onay verdi. Bu rakam 2022'in tamamında 8,36 milyar euro olmuştu.

Almanya'nın savunma sanayii ihracatında, özellikle Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda silah ve teçhizatın etkisiyle yıl sonunda rekor seviye ulaşılabilir. Federal hükümetin, 2023'ün Ocak-Eylül döneminde 8,76 milyar euro çapında silah ihracatına onay verdiği bildirildi. Hükümet, geçen yılın tamamında 8,36 milyar euro büyüklüğünde silah satışına yeşil ışık yakmıştı. Bugüne dek en fazla silah satışının yapıldığı 2021 yılında ise, Almanya 9,35 milyar değerinde silah ve savunma sanayii ürünü ihraç etmişti. Bu rekorun 2023 yılında kırılmasına nerede ise kesin gözü ile bakılıyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, silah sanayiinin Alman hükümeti tarafından onaylanan ihracatının 3,3 milyarlık bölümünü Ukrayna'ya gönderilen ürünler oluşturıyor. Bu da toplam ihracatın üçte birden fazlasının bu ülkeye yapıldığını ortaya koyuyor. Bakanlık verileri ayrıca, Ukrayna'ya 2023 yılında gönderilen silah ve teçhizata federal hükümetin, geçen yılın aynı dönemine oranla dört kattan daha fazla onay verdiğini gösteriyor.

En önemli müşterilerden biri Macaristan

Almanya savunma sanayiinin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeleri ile Japonya, İsviçre, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere, 2023'ün ilk dokuz ayında 4,33 milyar euro büyüklüğünde satış yapmasına izin verdiği, bunun 1,03 milyar euro gibi büyük bir kısmını, bir AB ve NATO müttefiki olan ve son dönemlerde silahlanmaya büyük yatırım yapan Macaristan'a yönelik ihracatın oluşturduğu aktarıldı.

Ukrayna dışındaki, AB ve NATO üyesi olmayan diğer ülkelere satışlarda, senenin dörtte üçlük bölümünde 1,16 milyar euroluk satış rakamına ulaşıldığı ve bu kategori altında, geçen yılın tamamında yapılan ihracatın 992 milyon euro çapında olduğu da, Ekonomi Bakanlığı'nın istatistiki çalışmasında yer aldı. Söz konusu grup içinde en fazla savunma sanayii ürünü satılan ülke, 251 milyon euroluk hacim ile Almanya'nın müttefikleri arasında yer alan Güney Kore oldu.

"Ortaklarımızla savunma iş birliği vazgeçilmezimiz"

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller partili müsteşarı Sven Giegold, açıklanan rakamlarla ilgili değerlendirmesinde, ittifak ve değer ortakları ile savunma sanayii alanında iş birliğini yoğunlaştırma ve kolaylaştırmanın, kendileri açısından "vazgeçilmez" olduğunu dile getirdi. Yakın ortak olan ülkelere yönelik savunma sanayii ürünleri ihracatına, genel bir onay verildiğini aktaran Giegold, ancak federal hükümetin verdiği bu genel onayın, ihraç edilen ürünlerin alıcı ülke tarafından başka ülkelere gönderilmeme koşuluna bağlı olduğunu ve bu sayede, "özellikle insan hakları ile ilgili temel meseleler bakımından" üçüncü ülkelere yönelik kontrollerin daha iyi yapılabildiğini dile getirdi.

Sven Giegold ve Robert Habeck Fotoğraf: picture-alliance/dpa/NurPhoto/E. Contini

Federal Parlamento'daki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin milletvekili Sevim Dağdelen ise yaptığı açıklamada, Yeşiller'in seçim kampanyası döneminde, silah ihracatının daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini yönünde mesajlar verdiğini, ancak gelinen noktada bu tavrı ortaya koymadığını savundu. Dağdelen, "Yeşiller'in seçim vaatleri karşımıza tek tek sahtekarlık olarak çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Federal Hükümet ortağı Yeşiller'in önde gelen isimlerinden Robert Habeck, kabinede Ekonomi Bakanı olarak yer alıyor. Habeck, bu sıfatı ile hükümetin savunma sanayii ihracatından da sorumlu bakanı pozisyonunda. Ekonomi Bakanlığı bugünlerde, daha önce koalisyon sözleşmesinde kararlaştırıldığı üzere, silah ihracatı kontrolünü yeni bir temele oturtmayı öngören bir yasa tasarısının hazırlığı içinde.

dpa / ET,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?