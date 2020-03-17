 Alman otomobil devlerine rekabet soruşturması | TÜRKİYE | DW | 01.07.2020

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TÜRKİYE

Alman otomobil devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'ye yönelik soruşturma kararı aldı. Karar, VW'nin Türkiye'de fabrika açma planını iptal etmesinin ardından geldi.

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Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılması kararı aldı.

Şirketler, "çalışma grupları aracılığıyla binek minibüsler de dahil binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmekle" suçlanıyor.

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Volkswagen, Türkiye'de kurmayı planladığı ve 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın inşa çalışmalarını durdurdu. Karara korona krizi gerekçe gösterildi. (01.07.2020)

Audi çalışanlar açısından riskin büyümesi sebebiyle beş fabrikasında üretimi durduruyor. Volkswagen de Almanya'daki birçok tesiste üretimi durdurma kararı aldı. (17.03.2020)

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın Manisa’da kurmayı planladığı fabrikayla ilgili kararını en erken Şubat ayında açıklayacağı duyuruldu. Türkiye dışında seçeneklerin de gündemde olduğu belirtiliyor. (13.12.2019)

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) planlanan fabrika yatırımıyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi. VW Barış Pınarı harekatı nedeniyle yeni fabrikayla ilgili kararını ertlemişti. (15.11.2019)

11 Haziran'da görüşülmüş

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada bu yöndeki iddia üzerine yürütülen ön araştırma sonuçlarının 11 Haziran tarihli Rekabet Kurulu toplantısında müzakere edildiği belirtilerek "Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin işbirliği kapsamında radar hız kontrol sisteminin çalışabileceği maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini; çevreyle ilgili işbirliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulguların ciddi ve yeterli bulunduğu" kaydedildi.

Rekabet Kurumu, "bahsi geçen iddialar bağlamında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye’de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak söz konusu beş firma hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini" bildirdi.

Açıklamanın dipnotunda, Rekabet Kurulu kararları hakkında yapılan açıklamaların, hakkında soruşturma açılan şirketlerin 4054 sayılı kanunu ihlal ettiği, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları ya da kalacakları şeklinde yorumlanamayacağına dikkat çekildi.

VW Manisa'da fabrika planını iptal etmişti

Türkiye'de fabrika kurma kararını aylardır erteleyen Volkswagen (VW) bugün bir açıklama yaparak korona krizi nedeniyle Manisa yakınlarında fabrika kurma planını durdurduğunu bildirmişti. Şirketten yapılan açıklamada "şu anki durumun koronavirüs pandemisi öncesinden daha farklı olduğu" belirtilerek pandeminin otomobil piyasalarına etkileri nedeniyle planın iptal edildiği kaydedilmişti.

Automobilwoche dergisi, Manisa'ya kaydırılması planlanan VW Passat ve Skoda Superb modellerinin üretiminin gelecekte Slovakya'nın Bratislava kentindeki fabrikada yapılmasının planlandığını yazmıştı.

Yaklaşık bir milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu.

Volkswagen, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

DW,AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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