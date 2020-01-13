 Alman ordusu Peşmerge eğitim misyonunu yeniden başlattı | ALMANYA | DW | 26.01.2020

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ALMANYA

Alman ordusu Peşmerge eğitim misyonunu yeniden başlattı

Almanya Kuzey Irak’ta daha önce ara verdiği Peşmerge güçlerin eğitim misyonunu yeniden başlattı.

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Almanya Kuzey Irak’ta Kürt Peşmerge güçlerinin eğitim misyonunu bugün Almanya saati ile 6.00'da yeniden başlattı. Konuyla ilgili açıklama Alman ordusunun Potsdam'daki Operasyon Yönetim Komutanlığı'ndan ve Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Kararın IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon ana karargâhı tarafından uluslararası ortaklarla birlikte alındığı belirtildi.

Eğitim çalışması 3 Ocak tarihinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava operasyonu sonucunda öldürülmesinin ardından durdurulmuştu.

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Erbil'de Kürt Peşmerge güçlerine IŞİD'e karşı mücadelede askeri eğitim veren yaklaşık 90 Alman askeri bulunuyor. Alman askerlerinin başkent Bağdat yakınlarındaki Taci üssünde Iraklı askerlere yönelik eğitim misyonu ise yeniden başlatılmadı. Alman ordusunun bu misyon için görevlendirdiği 30 asker bulunuyor.

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Irak’ta konuşlu Alman askerlerinin güvenliği Almanya'da endişe kaynağı olmuştu. İran saldırıya misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Irak parlamentosu da bir oylama yaparak ülkede konuşlu tüm yabancı birliklerin ülkeyi terk etmesini talep eden karar tasarısını kabul etmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise daha sonra yaptığı açıklamalarda Bağdat'ın Almanya'nın Irak'taki misyonunun sürmesini istediğini söylemişti.

AFP, Reuters / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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