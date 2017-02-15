Alman ordusu için 100 milyar euroluk ek fon

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak, Alman ordusuna verilen mali desteğin artırılacağını açıkladı. Federal Parlamento'da bugün düzenlenen, Ukrayna'ya yönelik savaşın ele alındığı olağanüstü oturumda bir hükümet açıklaması yapan Scholz, 2022 bütçesinde bir kereye mahsus olmak üzere savunma harcamaları için 100 milyar euroluk ek fon ayıracaklarını söyledi. Bu ek fonun anayasa ile güvence altına alınacağını belirten Scholz, fonun yatırım ve teçhizat için kullanılacağını ifade etti. "Bugünden itibaren, her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız" diyen Almanya Başbakanı Scholz "Bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) bugüne kadar buna karşı çıkmış ve NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin savunma bütçesine ayrılması talebinin karşılanacağı koalisyon protokolünde açık bir şekilde belirtilmemişti. Almanya'nın halen savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,55'i düzeyinde bulunuyor.

Sosyal Demokrat Partili Başbakan Scholz, bugünkü hükümet açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının "bir dönüm noktası" oluşturduğunu vurguladı. Yeni nesil savaş uçakları ve tankları Avrupalı müttefikleri özellikle de Fransa ile birlikte üretmeninin önemli olduğunu belirten Scholz, "Bu projeler bizim için öncelikli" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, bugün meclisteki olağanüstü oturumda hükümet açıklaması yaptı

Enerji politikasında değişiklik sinyali

Almanya Başbakanı Scholz, hükümet açıklamasında Rusya'nın Ukrayna ile savaşının enerji konusunda bağımlılığın azaltılması gerektiğini de ortaya koyduğunu söyledi. Enerji ithalatında tedarikçilere bağımlılığın düşürülmesi için enerji politikasında değişiklik yapacaklarına işaret eden Scholz, sorumlu bir enerji politikasının ekonomi ve iklimin yanı sıra güvenlik için de önemli olduğunu kaydetti. Bu bağlamda yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılacağını belirten Scholz, kömür ve gaz rezervlerini de artıracaklarını aktardı. Scholz, ayrıca Alman hükümetinin Brunsbüttel ve Wilhelmshaven'da iki sıvı gaz terminali inşa edilmesi kararı aldığını açıkladı.

Putin'e sert eleştiri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı da sert bir dille eleştirdi. Putin'in izlediği tutumu "insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendiren Scholz, "bunu kimsenin hiçbir şekilde haklı gösteremeyeceğinin" de altını çizdi.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderme kararını da savunan Scholz, "Putin'in saldırganlığına verilebilecek başka bir yanıt yoktu" dedi. Alman hükümeti kriz bölgelerine silah göndermeme kararı nedeniyle Ukrayna'ya silah desteğini uzun süre reddetmiş ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine tutumunu değiştirme kararı almıştı. Alman hükümeti dün ordu envanterinden bin tank savar ve 500 Stinger tipi hava savunma silahının Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.

Rusya'ya yönelik olarak Batı ülkelerinin öngördüğü yaptırımlara işaret eden Scholz, bu savaşın Rusya için bir "felaket" olacağını dile getirdi. Rusya'ya yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini ifade eden Scholz, "Kendimizi kandırmayalım. Putin çizgisini bir gecede değiştirmeyecek. Ancak Rus yönetimi çok yakında ne kadar yüksek bir bedel ödediğini hissedecek" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki savaşın diğer ülkelere sıçramasının kesinlikle engellenmesi gerektiğinin de altını çizerken, NATO'nun 5'inci maddesinden doğacak yükümlülüklere de Almanya'nın bağlı kalacağını tahaahhüt etti.

Reuters,dpa / JD,ET

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