Alman ordusu eleştirilere rağmen Suudi subaylara eğitim veriyor

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki iç savaşta oynadığı rolden dolayı Almanya'da Riyad’a yönelik eleştirilerin artmış olmasına karşın iki ülke arasındaki askeri ortaklık devam ediyor.

Alman haber ajansı dpa'nın Almanya Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, beş Suudi askerin "subaylık eğitimi" gelecek Temmuz'da başlayacak. Takip eden süreçte ise iki Suudi asker daha Alman Hava Kuvvetleri'nde eğitime tabi tutulacak.

Söz konusu askerler geçtiğimiz aylarda Almanca eğitimi almıştı. Temmuz ayından itibaren yedi Suudi asker daha Almanca dersleri alarak, devamında benzer subaylık eğitimi süreçlerine dâhil olacak.

Suudi askerlerin eğitim masrafları Suudi Arabistan tarafından karşılanıyor.

Suudi subayların Alman ordusu tarafından eğitilmesi, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Aralık 2016'daki Riyad ziyareti sırasında karara bağlanmış ve ilgili anlaşma Nisan 2017’de imzalanmıştı.

Yemen'deki savaş ve Kaşıkçı cinayeti

Ancak Riyad yönetiminin Yemen'de 2015 yılından beri devam eden iç savaşa müdahalesi ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinde oynadığı öne sürülen rol Almanya'da bir süredir hoşnutsuzluk yaratıyor.

Alman hükümeti Yemen'de savaşan ülkelere kısmi silah ambargosu uygulama kararı almış ve Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a silah satışlarını onaylamayı tamamen durdurmuştu.

Ancak Fransa ve Britanya ile ortak üretilen silahlardaki Alman parçalarının da bu yasağa dâhil edilmesinden dolayı Paris ve Londra'nın baskısına maruz kalan Berlin duruşunu yumuşatmış ve bu tip silahlara getirilen ihracat yasağını kısmen kaldırmıştı.

DW,dpa/ÇÖ,JD

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