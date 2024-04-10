Alman ordusu Bundeswehr savaşa hazırlanıyor

Alman hükümeti, ülke ordusunu savaşmaya hazır hale getirmek istiyor. Bunun için bir dizi reform yapılmasına karar verildi. Peki, Alman ordusu nasıl yeniden yapılandırılacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından savunma politikalarında değişikliğe giden Almanya, ordusu Bundeswehr'i yeniden yapılandırmak için kolları sıvadı.

Savaşın başlamasının hemen ardından savunma yetkinliğini güçlendirmek için askeri harcamalarını rekor düzeyde artırma kararı alan Alman hükümeti, şimdi de orduyu "savaşmaya hazır hale getirmek" amacıyla adımlar atıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusu için öngördükleri reformları "Yeni bir milat" olarak tanımladı. Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un "Yeni bir milat" sözleriyle açıkladığı yapısal reformlar, Alman ordusunun "çevik operasyonel yetkinliklerle güçlendirilmesini" amaçlıyor.

Alman ordusundaki dönüşümün ana hatları

Buna göre Bundeswehr'in iç ve dış operasyonları artık tek elden, kurulacak Müşterek Komuta ve Harekat Merkezi Komutanlığı tarafından koordine edilecek.

Alman ordusu ayrıca yeni bir savaş türü olan siber savaşa da hazır hale getirilecek. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine dördüncü bir kuvvet daha eklenecek: Siber ve Enformasyon Kuvvetleri. Bu kuvvet yapısı, hibrit tehlikeleri analiz edecek, elektronik savaş ve siber operasyonlar, keşif, elektronik altyapının korunması gibi konulardan sorumlu olacak.

NATO’nun Polonya’daki tatbikatına katılan Alman ordusuna ait Leopard 2 tankı. Fotoğraf: Sean Gallup/Getty Images

Bir de Destek Komutanlığı oluşturulacak. Bu komutanlık her dört kuvvet komutanlığına nükleer, biyolojik ya da kimyasal saldırı durumunda tıbbi malzeme ve lojistik destek sağlayacak.

Kime, hangi mesaj verilmek isteniyor?

Savunma Bakanı Pistorius, ilan ettiği bu reformların altı ay içinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Rusya'nın Avrupa'ya oluşturduğu tehdidin yoğunlaştığına, bu nedenle orduyu acil durumlarda ülkeyi savunmaya hazır hale getirmek zorunda olduklarına dikkat çeken Pistorius, "Şu herkes için çok net olmalı. Biz ülkemizi ve ittifak ortaklarımızı savunuyoruz. Kimsenin NATO toprağına saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini bir kez daha açıkça ortaya koyuyoruz" dedi.

Bu arada Alman ordusu asker sıkıntısı da çekiyor. Pistorius'un reformları açıklarken Almanya'da 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanmasına dönük önerilerini de sunması bekleniyordu. Ancak Pistorius muhtemel modellere ilişkin incelemele ve değerlendirmelerin sürmekte olduğunu söylemekle yetindi.

Ordudaki asker sayısı son resmi verilere göre 181 bin 811'e geriledi. Savunma Bakanı Pistorius'a göre ordu bünyesindeki askerlerin sayısının 2031 yılına kadar en az 203 bine ulaşması gerekiyor.

Ana muhalefet reformlar için ne diyor?

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin milletvekili ve savunma uzmanı Roderich Kiesewetter, ülke içi ve ülke dışı operasyonların Müşterek Komuta ve Harekat Merkezi Komutanlığı çatısı altında toplanmasını olumlu olarak değerlendiriyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin milletvekili Roderich Kiesewetter. Fotoğraf: Bernd Elmenthaler/IMAGO

DW'nin sorularını yanıtlayan Kİesewetter, Bakan Pistorius'un ordunun savaşma yetkinliklerini güçlendirmeye odaklanmasını ilkesel olarak doğru bulduğunu belirterek "Ancak reformlar, uygulama olanaklarının gerisinde kalıyor" dedi.

Basında nasıl yankı buldu?

Alman basınında yer alan yorumlarda da reformlar önemli bir adım olarak nitelendirilmekle birlikte yeterli olmamakla eleştiriliyor.

Tagesschau'da yer alan yorumda, "Yeniden yapılanma planları Bundeswehr'i savaşa uygun hale getirmeyecek. Ekipman ve altyapıdaki eksikliklerin listesi bunun için çok uzun. Ve bu sorunlar bir çırpıda çözülemez. Pistorius bunu biliyor" görüşü aktarılıyor ve Alman savunma bakanının "daha aşması gerekecek bazı dirençler olduğu" kaydediliyor.

Focus dergisi ise yorumunda Pistorius'un reformlarıyla "cesaret" ortaya koyduğu ancak zorunlu askerlik gibi en önemli kararın hala alınamadığına vurgu yapıyor. Südkurier gazetesi de Bundeswehr'in yaşlandığına, kuvvet yapısının küçüldüğüne dikkat çekiyor, "20 bin doldurulmayan pozisyon var, ayrılma oranı yüzde 20'den fazla ve neredeyse hiç kadın yok. Çok sayıda reklam kampanyası az etki yarattı, hatta etkisiz kaldı, bu da doğal olarak savaşın Almanya'ya yaklaştığı zamanlarda gönüllülüğün tek başına yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor" değerlendirmesini aktarıyor.

Almanya ciddi boyutta asker açığı yaşıyor. Fotoğraf: ABB/picture alliance

Bir diğer dikkat çekici yorum da Reutlinger General-Anzeiger gazetesinde yer aldı. Bu yorumda, modern bir ordu için yetkin askerlere ihtiyaç duyulduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 80 yıl sonra, askerlik hâlâ birçok kişi tarafından barışı tehdit eden kirli bir meslek olarak görülmeye devam ediliyor. Oysa Ukrayna'da yaşananları görmek, bir saldırı durumunda özgürlüğümüzü ve kendi kaderimizi tayin hakkımızı savunmak için hayatlarını riske atmaya hazır insanların varlığının ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlamalı."

Uzman Wiegold: Önemli olan nasıl uygulanacağı

DW'nin sorularını yanıtlayan Alman savunma uzmanı Thomas Wiegold ise reformları prensipte olumlu buluyor ve hükümetin doğru yolda olduğunu söylüyor.

Ancak Wiegold, uygulamaya da bakılması gerekeceğine işaret ederek "Her iyi niyetli düşünceler ve hedeflerde olduğu gibi önemli olan bunların nasıl uygulanacağıdır" dedi.

Alman savunma uzmanı Thomas Wiegold. Fotoğraf: DW

Zorunlu askerlik hizmeti konusunda Pistorius'un henüz net bir açıklama yapmamasına şaşırmadığını söyleyen Wiegold, Bakan'ın zorunlu askerlik ile ordu reformunu bilinçli olarak birbirinden ayırmak istediği görüşünde. Nedenini ise Wiegold, "Zorunlu askerlik konusunda siyasi desteğe ihtiyacı var çünkü bu siyasi bir karar. Bunu tek başına yapamaz. Koalisyonun ve parlamentonun desteğine sahip olmalı" sözleriyle açıkladı.

Savunma stratejisindeki kritik değişim

Savunma uzmanı Wiegold, Alman hükümetinin açıkladığı reformlarla orduda yaşanacak dönüşüme de ışık tuttu.

Wiegold, "Bu, ülke dışındaki askeri misyonlara odaklanmış bir ordunun, ulusal ve ittifak savunmasına odaklanan bir orduya dönüşümünü temsil etmektedir" dedi.

Alman ordusu bugün kadar ağırlıklı olarak Afganistan, Mali ve Kosova gibi yurtdışı misyonlarına odaklanmıştı. Ancak hem Savunma Bakanı Pistorius'un açıklamasında altını çizdiği hem de Thomas Wiegold'un da dikkat çektiği gibi artık Alman ordusu Almanya'nın ve NATO ittifakının savunmasına odaklanacak.

Litvanya’da görev alacak Alman askerleri Savunma Bakanı Pistorius’ın katıldığı törenle uğurlandı. Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Almanya'nın Rusya'ya karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla Litvanya'ya önümüzdeki yıllar içinde 5 bin asker konuşlandıracak olması da buna örnek teşkil ediyor. Bu kapsamda yirmi askerden oluşan öncü ekip, Pazartesi günü Almanya'dan Litvanya'ya uğurlandı. Törende konuşan Pistorius, "Bu Almanya ordusu için önemli bir gün" dedi. Bakan, Almanya'nın ilk kez ülke dışında daimi olarak bir tugay asker bulunduracağına işaret etti.

Alman askerlerini Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta karşılayan Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas da "Bu tarihi bir an" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Öyle bir savunma ve caydırıcılık mimarisi inşa edeceğiz ki doğudan hiçbir hasım NATO'nun 5. maddesini test etmeyi aklından bile geçiremeyecek."

DW / VW, DA, HS

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