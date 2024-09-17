Alman medya kuruluşlarından Gazze'ye erişim talebi

Aralarında DW'nin de bulunduğu büyük Alman medya kuruluşları İsrail ve Mısır hükümetlerine yazdıkları açık mektupta, bağımsız gazetecilerin Gazze Şeridi'ne erişiminin sağlanmasını talep etti.

Aralarında Deutsche Welle'nin (DW) de bulunduğu Almanya'nın büyük medya kuruluşları, İsrail ve Mısır'dan Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimin sağlanmasını talep etti.

Medya kuruluşlarının İsrail ve hükümetlerine yazdığı açık mektupta, "uluslararası medyanın dünya çapında büyük etkileri olan bir krizden neredeyse tamamen dışlanmasının yakın tarihte eşi benzeri olmadığı" vurgulandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'ye hitaben yazılan metinde, "Savaş neredeyse birinci yılını doldururken hükümetleriniz, Gazze'deki durumla ilgili refakatçisiz ve bağımsız bir izlenim edinebilmemizi engellemeye devam etmektedir… Savaşla ilgili bağımsız haberciliği imkansızlaştıran, kendi inanılırlığına zarar verir. Medyanın Gazze Şeridi'nde çalışmasını yasaklayan, insan hakları ihlalleri için zemin hazırlar" ifadelerine yer verildi.

İsrail hükümetinden gazetecilerin Gazze Şeridi'ne geçişine izin vermesini isteyen yayın kuruluşları, Mısır hükümetinden de Refah sınır kapısı üzerinden geçişleri mümkün kılmasını talep etti.

Bırakın çalışalım!

Medya kuruluşlarının çatışmanın tarafı olmadığına vurgu yapılan mektupta, çeşitli uluslararası krizlerde onlarca yıllık tecrübeye sahip olan yayın kuruluşlarının ve bağımsız muhabirlerin Gazze'deki varlığının hiç olmadığı kadar büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Mektup, "Riskin farkındayız ve üstlenmeye hazırız. Gazze Şeridi'ne girmemizi sağlayın. Bırakın çalışalım. Bu herkesin yararınadır" ifadeleriyle son buldu.

Açık mektupta, DW'nin yanı sıra Zeit, Spiegel, Stern, Bild, Welt, Süddeutsche Zeitung, taz, ARD, ZDF, RTL, NTV ve haber ajansı dpa'nın da imzası bulunuyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ile Alman Gazeteciler Birliği'nin (DJV) de imzaladığı mektubun İsrail ve Mısır hükümetlerine 16 Eylül'de gönderildiği bildirildi.

Daha önce de Almanya'dan yaklaşık 200 gazeteci, Gazze savaşıyla bağlantılı olarak basın özgürlüğüne saygılı olunmasını talep ettikleri bir açık mektup yayımlamıştı. Almanya'da çalışan gazetecilerin mektubunda Gazze'de görev yapan Filistinli gazetecilerin korunması, İsrail'in savaş bölgesine giriş yasağının kaldırılması ve savaş taraflarının verdiği bilgilerin incelenmeden ve bağlam vermeden yayımlanmaması talepleri yer almıştı.

DW/BK,HT

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