Alman mahkemesinden Türkiye kökenli fail hakkında karar

Almanya'nın Koblenz kentinde bulunan Rheinland-Pfalz Yüksek İdare Mahkemesi, bir kız çocuğuna tecavüz eden Almanya doğumlu Türkiye vatandaşının sınır dışı edilmesinin yasalara uygun olduğuna hükmetti.

Sanık, 19 yaşında Rheinhessen'da iki genç erkekle birlikte 16 yaşındaki bir kız çocuğunu sarhoş etmiş ve kıza bir otoparkta cinsel istismarda bulunmuştu. Diğer iki failden biri kızı karından ağır bir biçimde yaralamış ve failler yaralı kızı ağır kanaması varken çıplak bir biçimde terk etmişlerdi. Mağdur kız, bunun üzerine iki kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

2012 yılında Mainz Eyalet Mahkemesi, faili altı yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 2017 yılında fail, Alman makamları tarafından sınır dışı edilmiş ve oturma izninin uzatılması başvurusunu reddetmişti. Sanığın buna yaptığı itiraz da Koblenz'teki mahkemenin verdiği karar sonucu reddedildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan yüksek idari mahkeme, sanığın fiilinin kadın düşmanı hayat görüşünün bir yansıması niteliğinde olduğunu söyledi. Faillerin davranışının Almanya anayasasında öngörülen kadın anlayışıyla bağdaşmadığına hükmeden mahkeme, failin fiil ve motivasyonunun "bu gibi durumlarda diğer yabancıları benzer suçlar işlemekten alıkoyma" açısından zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Sanığın yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya geldiği belirtildi. Üç failin yanı sıra mağdurun Türk ve Kürt kökenli olduğu kaydedildi.

dpa/BÜ,EC

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