 Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı | ALMANYA | DW | 20.09.2018

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ALMANYA

Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) izlemeyi gündemine aldığı bildirildi. Yapılacak inceleme sonunda DİTİB’in izlenip izlenmeyeceğine karar verilecek.

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Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından yayınlanan bir habere göre Alman iç istihbarat servisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) izlemeyi gündemine aldı.

Haber, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eyalet yönetimlerine gönderdiği ve DİTİB hakkında bilgiler içeren, gizli olarak sınıflandırılmış bir dosyaya dayandırıldı. Eyalet yönetimlerinden Ekim ayı ortasına kadar DİTİB ile ilgili ellerindeki materyalleri paylaşmaları ve görüş bildirmeleri isteniyor.

Haberde DİTİB'in resmi olarak "şüpheli durum” ya da "izleme nesnesi” olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına dair istihbarat servisi içerisinde bir tartışma yapılmasının beklendiği ifade edildi. İncelemenin sonucunda nasıl bir karar verileceği henüz bilinmiyor. Haberde bazı eyalet yönetimlerinin DİTİB'in izlenmesi konusunda çekince sahibi olduğu belirtildi.

"Anayasaya düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler"

Almanya İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında "Anayasayı Koruma Teşkilatı güncel gelişmeler (özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri operasyonu) bakımından tek tek bazı DİTİB cami cemaatlerinin anayasaya düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler geliştirdikleri ve bu kapsamda açıklamalarda bulunduklarını tespit etmiştir” denildi.

Merkezi Köln’de olan DİTİB, Almanya'da 900'den fazla camiyi koordine ediyor. Resmi olarak bağımsız Alman derneği olarak geçen DİTİB'in camilerindeki imamlar Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor.

Deutschland DITIB -Fahne und deutsche Fahne an der Yavuz Sultan Selim Moschee in Mannheim

DİTİB en son düzenlenen bir etkinlik nedeniyle Alman kamuoyunda eleştirilere hedef olmuştu. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herford kentindeki DİTİB camisinde Çanakkale Savaşı’nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte küçük çocukların asker üniforması giyip oyuncak silah taşıması Almanya'da tepki çekmişti. Kuzey-Ren Vestfalya Aile Bakanlığı, söz konusu görüntülerin şiddetten uzak bir eğitim ruhuna tamamen aykırı olduğunu belirterek, etkinlikte yer alan çocukların psikolojilerinin olumsuz etkilenmiş olma ihtimalinin Gençlik Dairesi tarafından değerlendirilmesini talep etmişti.

DİTİB camilerinde daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin harekâtında zafer kazanması için dua edildiği iddiası Almanya'da tepki toplamıştı. Ayrıca DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk konsolosluklarına Gülen yapılanması hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu yönündeki iddialar, Berlin ile Ankara arasında gerilime yol açmıştı.

Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'in haberine göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı açısından tüm bunlar Türk devletinin DİTİB'i kendi hedeflerini Alman topraklarında gerçekleştirmek için bir enstrüman olarak kullandığını gösteriyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Ağustos ayı sonunda Alman hükümetinin DİTİB projelerini desteklemeyeceğini açıklamıştı. Almanya'da cami cemaatleriyle işbirliği ise asıl olarak eyalet yönetimlerinin tercihleri üzerinden şekilleniyor.

DW,dpa,AFP/EC,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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