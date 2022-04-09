Alman ilaç sektöründe üretim kaygısı

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan kömür ithalatına ambargo uygulanması kararının ardından yaptırımların doğal gazı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtimali Alman ilaç sektöründe hayati öneme sahip ilaçların üretiminde aksaklıklar yaşanabileceği endişelerine yol açtı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un borsada işlem gören ilaç şirketlerinin yanı sıra küçük firmalar arasında yaptığı anket, sektörün büyük ölçüde enerjiye bağımlı olduğunu, ancak olası bir darboğaza karşı da hazırlıkların yapıldığını ortaya koydu.

Belen Garijo Fotoğraf: Bernd Hartung/Merck/picture-alliance/dpa

Alman kimya ve ilaç şirketi Merck'in CEO'su Belen Garijo, elektrik ve saf buhar üretiminde büyük miktarda doğal gaza ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kısa vadeli enerji veya doğal gaz darboğazı yaşanması halinde hayati açıdan önemi olan ilaçların, biyolojik ilaçlar ile Covid-19 aşıları gibi kritik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimini riske atarız" şeklinde konuştu.

Sağlık şirketi Fresenius ise en kötü senaryoya hazırlık yapıyor. Fresenius Yönetim Kurulu Başkanı Stephan Sturm, "Gazın vanasını hangi taraf kapatmaya karar verirse versin, olası bir darboğaza karşı hazırlıklı olmamız iyi olur" dedi. "Ukrayna'dan gelen korkunç görüntülere rağmen, kararların duygusal bir şekilde alınmaması" gerektiğini belirten Sturm, "Burada ölçü, her türlü yaptırımın Rus rejimine bizden daha fazla zarar vermesi olmalı" ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşısının üretimi için önlem

Olası doğal gaz darboğazının koronavirüse karşı aşı üreten şirketler için de ciddi sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. BioNTech'ten yapılan açıklamada, "İş sürekliliği stratejimiz çerçevesinde, enerji tedarikinde darboğaz yaşanması riskine karşı kapsamlı önlemler aldık" denildi. Buna göre, doğal gaz sağlanamaması halinde, Covid-19 aşılarının üretiminin kısa vadede diğer enerji kaynakları ile güvence altına alınması öngörülüyor. Bununla ilgili olarak geçen günlerde gerekli tedbirerlin alındığını belirten BioNTech, ancak tedarikçilerden aldığı ham madde ve üretim için gereken ürünlere bağımlı olduğunu kaydetti.

Farmakoloji Endüstrisi Birliği (BPI) Başkanı Hans-Georg Feldmeier de, Covid-19 pandemisinin etkileri, Rusya'ya olan enerji bağımlılığı ile birleştiğinde, tedarik sıkıntısı yaşanabileceğini ve enerji giderleri ile ham madde fiyatlarının artmasından sektörde endişe edildiğini söyledi.

İlaç endüstrisinin kritik önemdeki sektörler arasında değerlendirileceğini umduklarını aktaran Feldmeier, olası kısıtlamalardan etkilenecek son sektörlerden birinin ilaç sektörü olacağı beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Almanya'da doğal gaz arzında sorun yaşanması halinde enerji düzenleyicisi kurum Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) mevcut gazın dağıtımından sorumlu olacak. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a bilgi veren kurum yetkilileri, olası bir doğal gaz darboğazında dağıtım konusunda kararların genel olmayacağını ve duruma göre verileceğine işaret ederek, kimin gazının önce kesileceğine dair soyut listelerin hazırlanmadığını kaydetti. Federal Ağ Ajansı, buradan ilaç sektörünün genel olarak özel bir muameleye tabi tutulacağı sonucuna varılamayacağını bildirdi.

AFP / JD, ET