  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Sırtı dönük bir Ukrayna askeri yanmakta olan bir nesneye bakıyor - (04.03.2022)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Daniel Leal/AFP
PolitikaAlmanya

Alman İstihbaratı: 61 kişi Ukrayna Savaşı'na gitti

3 saat önce

Alman istihbaratı ve emniyeti, savaşa katılmak üzere 61 kişinin Ukrayna'ya gittiğini bildirdi. Bu kişilerden 29'unun doğrudan sıcak çatışmalarda yer aldığı belirtiliyor.

https://p.dw.com/p/4OXhd

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin, ülkenin iç istihbarat örgütü olan Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na dayandırdığı bir haberine göre, bugüne dek Almanya'dan 29 aşırılık yanlısı ve sabıkalı; Ukrayna Savaşı'na katılarak, doğrudan cephedeki çatışmalara dahil oldu. Haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, gizlilik ilkesi nedeniyle söz konusu 29 kişinin hangi tarafta savaştığının açıklanmadığı belirtildi. Toplamda 61 aşırılık yanlısı ve siyasi motivasyonla suç işlemiş kişinin savaş bölgesine gittiği, ancak bunların hepsinin sıcak çatışmalara katılmadığı da ilgili haberde yer aldı.

Gidenlerin 31'i sağ görüşlü

Federal Polis Teşkilatı verilerine göre de, savaş bölgesine giden 31 kişi siyasi olarak sağ görüşe mensup. 24 kişi ise, "aşırılık yanlısı" ve "yurt dışından bir ideolojiye" bağlı kategorisinde fişlenmiş durumda. Bunun yanı sıra, sayıları az da olsa dini ya da farklı bir ideolojiye sahip kişiler de Ukrayna Savaşı bölgesine gidenler arasında yer alıyor.

Alman güvenlik birimlerinin sahip olduğu bilgilere göre, savaşa giden 61 kişinin yaklaşık yarısı hala Ukrayna'da bulunuyor.

 

epd / ET,SÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'deki parlamento seçimlerine Almanya'dan katılan seçmenler için, T.C. Köln Başkonsolosluğu'nda hazırlanan oy pusulaları - (2018)

YSK: Seçime 36 parti katılacak

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat6 saat önce
Almanya'nın Chemnitz kentinde yüksek öğrenim gören bir Çinli öğrenci - (08.06.2004)

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Eğitim6 saat önce
Bingöl

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Felaket20 saat önce
Caselist 2022 des Deutschen PEN

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Politika10 Mart 2023
Seçim sandığı önünde oy pusulaları

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Politika10 Mart 2023
Saruhan Oluç

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

Politika10 Mart 2023
Ana sayfaya dön