Alman İstihbaratı: 61 kişi Ukrayna Savaşı'na gitti

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin, ülkenin iç istihbarat örgütü olan Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na dayandırdığı bir haberine göre, bugüne dek Almanya'dan 29 aşırılık yanlısı ve sabıkalı; Ukrayna Savaşı'na katılarak, doğrudan cephedeki çatışmalara dahil oldu. Haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, gizlilik ilkesi nedeniyle söz konusu 29 kişinin hangi tarafta savaştığının açıklanmadığı belirtildi. Toplamda 61 aşırılık yanlısı ve siyasi motivasyonla suç işlemiş kişinin savaş bölgesine gittiği, ancak bunların hepsinin sıcak çatışmalara katılmadığı da ilgili haberde yer aldı.

Gidenlerin 31'i sağ görüşlü

Federal Polis Teşkilatı verilerine göre de, savaş bölgesine giden 31 kişi siyasi olarak sağ görüşe mensup. 24 kişi ise, "aşırılık yanlısı" ve "yurt dışından bir ideolojiye" bağlı kategorisinde fişlenmiş durumda. Bunun yanı sıra, sayıları az da olsa dini ya da farklı bir ideolojiye sahip kişiler de Ukrayna Savaşı bölgesine gidenler arasında yer alıyor.

Alman güvenlik birimlerinin sahip olduğu bilgilere göre, savaşa giden 61 kişinin yaklaşık yarısı hala Ukrayna'da bulunuyor.

epd / ET,SÖ