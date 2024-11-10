Almani iş dünyasından Türk girişimcilere yatırım çağrısı

Almanya'da faaliyet gösteren Türk- Alman İşverenler Derneği'nin (TDU) 35'inci kuruluş yıldönümü Köln'de kutlandı.

Bir otelde düzenlenen kutlamaya Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu video mesaj gönderirken, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Thomas Geisel, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ile Köln Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen katıldı.

TDU, kuruluşunun 35'inci yılını kutladı Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Cumhurbaşkanı Steinmeier mesajında, TDU üyelerini Türkçe selamladıktan sonra, "75 yıllık Federal Almanya tarihini göz önünde bulundurduğumuzda TDU'nun bugün 35'inci yıl dönümünü kutluyor olması Türk kökenli iş insanlarının bu sürece katkılarını ortaya koyuyor" dedi.

Uluslararası ticarette Almanya avantajı

TDU Başkanı Cevdet Koçaş, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada 1960'lı yılların başında Almanya'ya işçi olarak gelenlerin çocukları ve torunlarının artık birçok sektörde işveren konumuna geldiğini belirterek, Almanya'daki Türkiye kökenli iş insanlarının iki ülke arasında ticari ve sosyal alanlarda köprü görevi gördüklerini söyledi.

TDU Başkanı Cevdet Koçaş Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Almanya'da 80 bini aşkın Türk-Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin yıllık bilanço toplamının ise 50 milyar euroyu aştığını ifade eden Koçaş, 50'nin üzerinde farklı sektörde 500 binden fazla kişiye de istidam sağladıklarının altını çizdi. Koçaş, ikili ticaret hacminin ise 55 milyar euro civarında seyrettiğini vurguladı.

Koçaş DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin siyasi uyuşmazlıklara rağmen sürekli büyüdüğüne işaret ederek, "Siyasetteki gerginlik iş dünyasını etkilemiyor. Ticaretimiz sürüyor, çünkü bu konuda ne Türkiye Almanya'dan ne de Almanya Türkiye'den vazgeçebilir" dedi.

"Vize sorunu çözülmeli"

Bu gelişmelere karşın vize sorunu nedeniyle Türk iş insanlarının sıkıntı yaşamaya devam ettiğini belirten Koçaş, vize ile ilgili sorumluluğun sadece tek ülkede olamayacağını, Türk ve Alman yetkililerin konuya çözüm getirmek için etkili adımları ivedilikle birlikte atmaları gerektiğini kaydetti.

Almanya'ya yatırım çağrısı

Türk iş insanlarını Almanya'ya yatırım yapmaya davet eden Koçaş, uluslararası ticarette etkili ve kalıcı olmak isteyen yatırımcıları Almanya'da daha uygun bir ortam beklediğini belirterek şöyle konuştu:

"Dünyada var olmak isteniyorsa, uluslararası markalaşmak isteniyorsa tanınırlığın artması gerekiyor. O da uluslararası ticaretle olur. Almanya gibi dünya ticaretinin kalbi olan bir ülkeden yola çıkmakla olur. Türkiye'den bir ürünü satmakla Almanya'dan satmak arasında ciddi farklar var. Alman şirketi müşterisine Avrupa hukuku güvencesi verir. Türkiye'de kapalı kalmasınlar, Avrupa'ya, Almanya'ya gelsinler."

Güler: Trump, Ankara-Berlin yakınlaşması için fırsat olabilir

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler, Türkiye ile Almanya arasında uzun bir süredir gergin seyreden siyasi ilişkilerin önümüzdeki süreçte düzelmesini umduğunu söyledi.

CDU Milletvekili Serap Güler Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

ABD'de yapılan başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazandığını hatırlatan Güler, "Bu durum biz Avrupalıların daha çok kenetlenmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor" dedi.

Türkiye'nin tüm siyasi gerginliklere rağmen Almanya'nın en önemli partnerlerinden olduğunu kaydeden Güler, "ABD'deki son siyasi gelişmeler Avrupa'daki savunma mekanizmalarımızı güçlendirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye ticari partnerimiz olduğu gibi aynı zamanda NATO ortağımız. Krizler bazen yeni fırsatlara da kapı aralayabilir. Bu krizi de Berlin-Ankara arasındaki ilişkileri yeniden düzeltmek için bir fırsata dönüştürmek mümkün" değerlendirmesini yaptı.

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