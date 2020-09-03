Alman hükümetinin seyahat uyarısı kararı turizmcileri tatmin etmedi

Alman hükümeti, yeni tipi koronavirüs salgını nedeniyle 160'dan fazla ülkeye getirdiği seyahat uyarısını 30 Eylül'e kadar uzatırken, bu tarihten sonra salgın durumuna göre ülke bazında karar verileceğini açıkladı.

Almanya'nın gerekli olmayan turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler arasında Antalya, Muğla ve Aydın hariç Türkiye de yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara ilişkin olarak, "Ekim ayından itibaren her ülke için ayrı bir değerlendirme yapacağımız sisteme geri döneceğiz" dedi. Sözcü, riskli bölgeler arasında yer alan ülkeler için seyahat uyarılarının devam edeceğini belirtti. Almanya'da, Türkiye de riskli bölgeler arasında sayılıyor.

Karar turizmcilerin kaygılarını gidermedi

Alman hükümetinin 30 Eylül'den sonra Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri ile İngiltere dışında kalan ülkelere genel seyahat uyarısı uygulamama kararını turizm sektörü "doğru bir adım" olarak nitelendirirken, sektörün kaygıları sürüyor.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (RDV), hükümetin kararını "doğru yönde atılan ürkek bir adım" olarak nitelendirdi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Ne zaman yeniden seyahat edilebileceği, işletmeci ve çalışanların ne zaman yeniden geçimlerini sağlayacak parayı kazanabileceği hala belirsiz" şeklinde konuştu.

1 Ekim'den itibaren de neredeyse bütün ülkeler için seyahat uyarılarının devam edeceğine dikkat çeken Fiebig, bu tarihten itibaren Robert Koch Ensitüsü'nün belirlediği sınırları aşan yer ve bölgelerin riskli sayılmasını ve sadece bu yer ve bölgelere seyahat uyarısı yapılmasını talep etti.

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinde TUI de seyahat uyarısının ülke bazında değil, bölge düzeyinde yapılmasını istedi. TUI sözcüsü, insanların planlama konusunda kendilerini güvende hissetmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) Yöneticisi Matthias von Randow da, hükümetin kararını doğru yönde atılan bir adım olarak değerlendirdi. Von Randow, ancak riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlere test yapılması yerine, herkesin zorunlu olarak karantinaya alınması halinde uluslararası hava ulaşımında yine sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

Sektörde iflas endişesi

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor . DRV, sektörde iflas dalgasının yaşanmasından kaygı duyuyor. DRV'nin yaptığı 650 firma arasında yaptığı bir anketin sonuçlarına göre, seyahat acentelerinin yüzde 60'ı iflas tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. Tur operatörlerinin ise yarısı iflas tehditi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Salgından olumsuz etkilenen TUI de, krizi atlatabilmek için yaklaşık 3 milyar euro hacminde devlet desteği alacak.

Uyarı, seyahat yasağı değil

Seyahat uyarısı yasak anlamına gelmiyor, ancak zorunlu haller dışında, özellikle de turistik amaçlı seyahatlerde caydırıcı etkisi bulunuyor. Seyahat uyarısı, ayrıca otel ve uçak rezervasyonlarının iptalinin ücretsiz olarak yapılabilmesine de olanak sağlanıyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs salgınının yayılması üzerine 17 Mart'ta şimdiye kadar hiç görülmemiş bir tedbir alarak, 200 civarında ülkeye seyahat uyarısı getirildiğini açıklamıştı. Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri ile İngiltere için Haziran ayında kaldırılan seyahat uyarısı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160'dan fazla ülke için uzatılmıştı.

Ancak Türkiye'nin seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki talebine ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından Almanya, 4 Ağustos'tan itibaren Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Bu arada, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İspanya ile Fransa ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerine yeniden seyahat uyarısı yapılmıştı. Almanya son olarak Çarşamba günü Cenevre, Prag, Dubrovnik ve Korsika'ya seyahat uyarısı getirdi.

Reuters,dpa/JD,HT

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