Alman hükümeti Türk Başkonsolosluğuna taşlı saldırıyı kınadı

Alman hükümeti, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na Salı akşamı yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na yönelik dün geceki şiddetli saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Eyaletlerin ilgili yetkilileri soruşturma başlattı. Büyükelçilik ve konsolosluklar özel koruma altındadır. Konuya ilişkin olarak Türkiye ile temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yönelik taşlı saldırı hükümetin Berlin'deki olağan basın toplantısında da gündeme geldi. Bir soru üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Christian Wagner, Alman hükümetinin saldırıyı "güçlü şekilde kınadığını" vurgulayarak, "Toplumumuzda hiçbir şekilde şiddete yer yok ve bu özellikle Almanya'da özel koruma altında olan yabancı temsilciliklere yönelik saldırılar için geçerli" dedi.

Türkiye ile temas halinde olduklarını belirten Wagner, "Faillerin hızlı bir şekilde tespit edilerek, cezai olarak sorumlu tutulmalarını umuyoruz" şeklinde konuştu. Saldırıyı kimin düzenlediğini henüz bilmediklerini ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, soruşturmanın sürdüğüne işaret etti. Wagner, olayın hızla açıklığa kavuşturularak sorumluların adalet önüne getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hannover polisi soruşturma başlattı

Hannover Polisi de Başkonsolosluğa yönelik taşlı saldırı ile ilgili olarak kamu düzenini bozma, anayasaya aykırı örgütlere ait sembolleri kullanma, patlayıcı madde ile toplanma yasalarını ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, kentte Belçika'daki olayları protesto için düzenlenen ve yaklaşık 450 kişinin katıldığı gösterinin polis tarafından sonlandırılmasından yaklaşık iki saat sonra, yerel saatle 20.50'ye doğru yaklaşık 20 kişi Hannover'deki Türk Başkonsolosluğunun önünde toplandı. Açıklamaya göre, söz konusu kişiler taş atarak ve ellerindeki demir sopalarla camlarına vurarak binaya zarar verdi. Emniyet güçlerinin Konsolosluğun önüne ulaşması ile saldırganların yaya olarak farklı yönlere kaçtığı belirtildi. Olayın yakınlarında polis tarafından iki kişinin yakalandığı, ancak ilk soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Polisin açıklamasında, gösteri sırasında da bazı göstericilerin cezai takibat gerektiren sloganlar attığı, yasaklı sembollerin bulunduğu bayraklar salladığı, yüzü maskeli bazı katılımcıların polislere doğru piroteknik maddeler fırlattığı belirtildi. Bunun üzerine huzuru bozan davranışlar ve kamu güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle gösterinin sonlandırıldığı kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise saldırı ile ilgili olarak bu sabah yaptığı açıklamada, "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır" denilen açıklamada, "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadelerine yer verildi.

DW / JD, ET

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