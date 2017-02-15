Alman hükümeti Rusya'ya enerji yaptırımlarına karşı

Ukrayna'dan gelen taleplere ve ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasını gündeme getirmesine rağmen Almanya Rusya'dan enerji sevkiyatının durdurulmasına karşı çıkıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin Avrupa Birliği içindeki ortakları ile birlikte Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır çalıştığını belirtti. Ancak "çok kısa bir süre içinde bunun gerçekleşemeyeceğini" kaydeden Scholz, "Bu nedenle de Rusya ile enerji tedariki alanında çalışan firmaların faaliyetlerini sürdürmesi bizim açımızdan bilinçli bir karar" ifadelerine vurgu yaptı.

Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner de ithalatın durdurulmasının masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Ancak Lindner, şu aşamada bu adımın atılmamasının tavsiye edildiğini belirtti. Yeşiller partili Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise enerji alanında ambargo uygulanmasının sosyal barışı tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Dünyanın birçok ülkesine kıyasla Rusya'dan alacağı enerjiye daha fazla bağımlı olan Almanya, doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını, petrol ihtiyacının ise üçte birinden fazlasını Rusya'dan karşılıyor.

ABD ithalat yasağını gündeme getirdi

Rusya yaptırımlara rağmen, hâlâ ham madde ihracatı ile finansman sağladığı için Ukrayna, Rusya'dan enerji ithalatının durdurulmasını talep ediyor. ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasını gündeme getirmesi de tartışmaları alevlendirdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu konuda bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Pelosi, milletvekillerine yazdığı mektupta "Tasarımız Rus petrol ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatının yasaklanmasını, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerin sona erdirilmesini ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişiminin engellenmesi için gereken ilk adımların atılmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, "Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile Rus petrolünün ithalatının koordineli bir şekilde yasaklanması için görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğal gaz ve petrol fiyatlarında rekor düzeyde artış

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine başlayan Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması tartışmaları dünya genelinde enerji ve ham madde fiyatlarının rekor düzeyde artmasına yol açtı. Avrupa'da doğal gazın megavat saat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 345 euroya yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 18'lik artışla 139,13 dolara ulaştı.

Almanya'da doğal gaz sektörünün sesi olarak nitelendirilen Gelecek Gaz Derneği yöneticisi Timm Kehler ise kısa sürede Rus doğal gazına alternatif bulunamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Kehler, "Doğal gazın tedariki için oluşturulacak alternatif güzergahlar, kısa sürede tam hizmet sağlayacak ve gelecek kış için yeterli miktarda depoların doldurulmasını garanti altına alacak şekilde randımanlı olmayacak" şeklinde konuştu.

Reuters/JD, SSB

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