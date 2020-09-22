Alman hükümeti Atina-Ankara diyaloğundan memnun

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz tartışmasını diyalog yoluyla çözmek için masaya oturacak olmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Seibert, "Görüşmelerin kabul edilmesi, iki NATO ortağı arasındaki ilişkiler açısından, ama aynı zamanda tüm bölgenin istikrarı ve Avrupa-Türkiye ilişkileri açısından da önemli bir adım" diye konuştu. Seibert, ancak şu anda Atina ile Ankara arasında dört yıl önce kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başlamasının öncelikli olduğunu da sözlerine ekledi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki doğal gaz krizinde Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak arabuluculuk yapan Almanya, Türkiye'ye yaptırım uygulanması yerine diplomatik adımlar atılması için çaba gösteriyordu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in arabulucu olarak Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'taki taraflarla görüşmeler yaptığına işaret eden Seibert, AB'nin Türkiye ile kapsamlı ve yapıcı ilişkiler içinde olmasının AB'nin çıkarına olduğunu dile getirdi. Seibert, tarafların çok sayıda ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Belarus kartını çıkarıyor

1 Ekim'e ertelenen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Yunanistan ve Kıbrıs'ın talebiyle Türkiye'ye karşı yaptırıp uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir karar alınması bekleniyor. Zirve öncesi dün Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanları toplantısında da Türkiye ile yaşanan kriz ele alındı. Toplantı sırasında bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ile Türkiye'yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini belirterek bunun mümkün olduğuna da inandıklarını söylemişti.

Türkiye, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis gemisini bakıma aldığını açıklamıştı

Öte yandan Kıbrıs, Belarus'ta tartışmalı Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun destekçilerine uygulanacak yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyor. AB'de yaptırım kararları, tüm üye ülkelerin onayıyla alınabiliyor.

Oruç Reis bakımda

Türkiye'nin geçen temmuz ayında Oruç Reis'in gemisinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunacağını duyurması Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin başlangıçı olmuştu. Ankara, AB liderler zirvesi öncesinde Oruç Reis'in geçen hafta Antalya Limanı'nda bakıma alındığını açıklamıştı.

dpa,Reuters/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe