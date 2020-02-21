 Alman hükümeti ırkçılıkla mücadele komisyonu kuruyor | ALMANYA | DW | 03.03.2020

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ALMANYA

Alman hükümeti ırkçılıkla mücadele komisyonu kuruyor

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de düzenlenen Uyum Zirvesi'nde Federal Hükümet bünyesinde ırkçılıkla mücadele komisyonu kurulacağını açıkladı.

Deutschland Integrationsgipfel: Merkel beklagt Rassismus und Islamfeindlichkeit (AFP/J. MacDougall)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 11'incisi düzenlenen Uyum Zirvesi'nde aşırı sağcı şiddet ve ırkçılıkla mücadele amacıyla bir hükümet komisyonu kurulacağını açıkladı.

Merkel, 19 Şubat'ta Hanau'da dokuz göçmen kökenlinin öldürüldüğü ırkçı saldırının ardından göçmen derneklerinden gelen açık mektupta hükümetten aşırı sağla mücadele için bir komisyonu kurmasının talep edildiğini belirtti.

Merkel zirvede yaptığı konuşmada ırkçılık ve İslam karşıtlığını eleştirdi, toplumsal barışın önemine vurgu yaptı.

Hanau saldırısı sonrasında yaşanan tartışmalara değinen Merkel, "Bu olayın adını koymak önemli. Bu bir aşırı sağcı eylemdir. Lafı dolandırmaya gerek yok" diye konuştu.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da konuşmasında aşırı sağcı terörün tehlikelerine dikkat çekerek, "Aşırı sağ şiddet şu anda ülkemizdeki en büyük tehlikedir" dedi. Widmann-Mauz, "Irkçılığı tanımamız, adlandırmamız ve onunla mücadele etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey da "Almanya'nın bir ırkçılık sorunu var" diye konuştu ve ırkçılıkla müdecele için devlet bütçesiden daha fazla ödenek ayrılmasını talep etti.

Zirveden önce İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Başbakan Merkel, Hanau'da düzenlenen ırkçı saldırıyla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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