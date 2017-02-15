Alman Futbol Ligi'nden selzedelere 3 milyon euroluk yardım

Almanya'nın batısındaki Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerini etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Perşembe akşamı itibarı ile Rheinland-Pfalz eyaletinde en az 63, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hâlâ çok sayıda kişiden haber alınamadığı için ise can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaç kişinin kayıp olduğu konusunda ise net bir rakam yok. Sadece Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr bölgesinde bin 300 kişiden haber alınamıyor. Ancak yetkililer, afet bölgesinde telefon hatları zarar gördüğü için bu kişilere ulaşılamayabileceği üzerinde duruyor. Afet bölgesinde 15 bin kişilik geniş bir ekip görev yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor.

Durumun en kötü olduğu yerlerden biri de Köln'ün kuzeyindeki Erftstadt kenti. Selin etkisiyle meydana gelen toprak kayması çok sayıda evin ve tarihi bir şatonun da yıkılmasına neden oldu. Bu kentte de kaç kişinin hayatını kaybettiği tam olarak bilinmiyor.

Afet bölgelerinde yaklaşık 102 bin kişiye ise elektrik verilemiyor. Bazı bölgelerde su tedarikinde de sıkıntı yaşanıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde da doğal gaz boru hatları tamamen zarar gördü. Hatların yeniden düşenmesi gerektiğini açıklayan yetkililer, bunun da ayları bulabileceğini tahmin ediliyor.

Merkel ve Steinmeier afet bölgesini ziyaret edecek

Afet meydana geldiği sırada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Rheinland-Pfalz eyaletinin kriz toplantısına katılarak afet bölgelerine federal yönetimin yardım sağlayacağı sözü verdi. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in ABD dönüşü afet bölgelerini en kısa sürede ziyaret edeceğini açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de Cumartesi günü çok sayıda evin yıkıldığı Erftstadt kentini ziyaret edeceği duyuruldu.

Yardım kampanyaları

Selzedelere destek için ülke çapında yardım kampanyaları başlatıldı. Alman Futbol Birliği (DFB) ve Alman Futbol Ligi (DLF), selden etkilenenler için 3 milyon euro hacminde bir yardım fonu oluşturacaklarını duyurdu. DFB ve DLF yaptıkları ortak açıklamada, "Felaketin boyutlarını ortaya koyan sel ve yıkım görüntüleri, bizi endişelendiyor ve dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Bu fon belki insanların acısını belki hafifletmeyecek. Ancak en azından birkaç noktada destek olabilmeyi umuyoruz" denildi.

Almanya'da çok sayıda sivil toplum örgütü, şirket, organizasyon ve kiliseler de yardım kampanyaları başlattı, Avrupa ülkeleri ve NATO'dan da destek ve yardım mesajları geldi.

dpa,DW/HS,EC

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