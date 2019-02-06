 Alman-Fransız ortak savaş uçağı için imzalar atıldı | AVRUPA | DW | 06.02.2019

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AVRUPA

Alman-Fransız ortak savaş uçağı için imzalar atıldı

Almanya ve Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı için imzalar atıldı. Uçakların 2040 yılına kadar Almanya ve Fransa'nın filolarına katılması hedefleniyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly (ortada) ve Alman mevkidaşı Ursula von der Leyen (sağda)

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly (ortada) ve Alman mevkidaşı Ursula von der Leyen (sağda)

Almanya ve Fransa ortaklığında geliştirilmesi planlanan yeni nesil savaş uçakları için Paris'te imzalar atıldı. Proje kapsamındaki jetler, Avrupalı havacılık devi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilecek. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.

Paris'teki imza töreninde konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, jetlerin 2040 yılında hizmet vermeye başlaması amacıyla koydukları hedefe ulaşılması için önemli bir adım atıldığını söyledi. Alman bakan, 2040 hedefini kastederek "Bunu başarmak istiyorsak hemen çalışmaya başlamalıyız" dedi.

Törene Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de katıldı. Parly, üretilmesi planlanan savaş uçağının, iki ülke hava kuvvetleri arasındaki "yakın ilişkiyi teyit edeceğini" belirtti.

Almanya ve Fransa'nın imzaladığı 65 milyon euro değerindeki sözleşme, iki ülkenin eşit oranda finansman sağladığı programın ilk iki yılını kapsıyor.

Savaş uçağının motorlarını ise Fransız Safran ve Alman MTU Aero Engines şirketleri geliştirip üretecek.

Almanya Savunma Bakanı, Fransa ile gerçekleştirdikleri ortak savaş uçağı projesine ilkbaharda İspanya'nın da katılmasının planlandığını açıkladı.

Projenin önünü açan F-35 hamlesi

Almanya geçen hafta, ABD'li Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen F-35 jetlerini, Amerikan nükleer silahlarını taşımaya uygun olan ancak eskiyen Tornado savaş uçaklarının yenilenmesi için açtığı milyarlarca euroluk ihalenin dışında bırakmıştı.

Alman hükümeti, Paris'in talebi üzerine attığı bu adım sayesinde Fransa ile ortaklaşa geliştirmeyi planladığı savaş uçağı projesinin önündeki en önemli engellerden birini kaldırmış olmuştu. Fransa, Almanya'nın bir başka yeni nesil savaş uçağı olan F-35'lerden satın alması hâlinde söz konusu projenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyordu.

DW,rtr,dpa/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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