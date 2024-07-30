Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya yılın ikinci çeyreğinde beklenmedik şekilde daraldı.

Alman Federal İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan öncü verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla 2024'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Analistler yüzde 0,1'lik büyüme öngörüyordu. Söz konusu döneme önceki çeyreğe göre fazladan bir iş günü denk gelmişti.

Büyümedeki daralmaya zayıf yatırımlar neden oldu. Nisan-Haziran döneminde ekipman ve inşaat yatırımlarında düşüş görüldü.

Almanya, yüksek enflasyonla mücadele edilen 2023 yılında gelişmiş ekonomiler içinde küçülen tek ülke olmuştu. Geçen kış görülen hafif daralmadan sonra ise Alman ekonomisi 2024'ün ilk üç ayında yüzde 0,2 büyümüştü. Ekonomistler yılın kalanında hızlı bir toparlanma beklemiyor.

LBBW ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, "Almanya özellikle Avrupalı komşularına göre oldukça zayıf bir performans gösteriyor" dedi. Niklasch'a göre, ihracata dayalı Alman ekonomisi başta Çin olmak üzere küresel gelişmelere karşı daha kırılgan ancak mevcut zayıflıkların çoğu ülke içindeki problemlerden kaynaklanıyor.

dpa,AFP / MUK,CÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?