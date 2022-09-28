Alman Dışişleri'nden "Erdoğan'a hakaret" açıklaması

Alman Dışişleri, Federal Meclis Başkan yardımcılarından Kubicki’nin Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözüyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, uluslararası ilişkilerde saygı ilkesine vurgu yaptı.

Alman Federal Meclisi Başkan yardımcılarından Wolfgang Kubicki'nin bir yerel seçim kampanyasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “lağım faresi” ifadesinikullanması, Alman hükümetinin basın toplantısında da gündeme geldi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili soru üzerine milletvekillerinin münferit ifadeleriyle ilgili yorum yapamayacaklarını, ancak Dışişleri Bakanlığı olarak "diğer ülkelerin temsilcilerine yaklaşımın saygılı olması gerektiği” görüşünde olduklarını belirterek "Bunu milletvekillerinden de bekliyoruz” dedi.

Sözcü, hakaret içerikli ifadelerin uluslararası alanda ve Alman Dışişleri Bakanlığının iletişiminde yeri bulunmadığını vurguladı.

Koalisyon ortaklarından liberal Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi olan Kubicki, Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada hükümeti yeni bir sığınmacı akınına karşı, "Yeniden öylesine kollarını açmaması" yönünde uyarmış, bu konuya değinirken de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni göç akınına yol açabileceğini iddia ederek "lağım faresi” benzetmesi yapmıştı.

Federal Meclis Başkan yardımcılarından Wolfgang Kubicki Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Kubicki sözlerini savunmuştu

Kubicki, DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusu üzerine söz konusu sözü sarf ettiğini doğrulamış, "Lağım faresi küçük, sevimli, ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle de pek çok çocuk hikayesinde ana kahraman olarak da görülür. 'Kanal faresi Kalle' ve 'Ratatouille' kitaplarında mesela" ifadelerini kullanmıştı.

Kubicki’nin ifadelerinin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Federal Meclis Başkan Yardımcısının kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınadıklarını bildirmişti. Açıklamada, "Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

TBMM Başkanından Federal Meclis Başkanına mektup

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da bugün yaptığı açıklamada Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazdığını belirterek "Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz” dedi.

DW/BK,JD