Alman Bakan'dan dinleme skandalı açıklaması: Bireysel hata

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkeyi sarsan dinleme skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, Rus basınında yayımlanan ve Alman Hava Kuvvetleri'nin üst düzey mensuplarının arasında geçen bir görüşmeye ait ses kaydının sızdırılmasının "bireysel bir kullanım hatası" nedeniyle mümkün olabildiğini söyledi.

Olayı "ağır bir hata" olarak nitelendiren Bakan, sızıntının Alman ordusunun iletişim araçlarındaki güvenlik açığı nedeniyle yaşandığı iddialarını ise geri çevirdi. Pistorius, sızıntının görüşmeye Singapur'dan katılan kişinin öngörülen güvenli arama gerekliliklerine uymaması nedeniyle yaşandığını söyledi.

Bakan Pistorius, görüşmeye katılan tüm ordu mensupları hakkında disiplin ön soruşturması başlatıldığını kaydetti. Bu soruşturmaların ardından bir disiplin kovuşturmasının başlatılıp başlatılmayacağına karar verileceğini belirten Bakan, toplantıda kullanılan platform aracılığıyla dile getirilmemesi gereken herhangi bir konunun görüşmede tartışılıp tartışılmadığı gibi noktaların incelendiğini söyledi.

Söz konusu görüşmenin yapıldığı sırada Singapur'da Havacılık Fuarı'nın düzenlendiğine dikkat çeken Bakan, fuar ortamında ve etrafındaki otellerde Rus istihbarat servislerinin geniş çaplı "hedef odaklı" dinlemeler gerçekleştirdiğini, Alman subaylar arasındaki görüşmenin de bu geniş çaplı dinleme faaliyetlerine tesadüfen takılmış olması olasılığının güçlü olduğunu ifade etti.

Şu an için olayla ilgili bireysel yaptırımların ise gündemlerinde olmadığını kaydeden Pistorius, soruşturmadan daha kötü bir sonuç çıkmaması halinde "en iyi subaylarını Putin'in oyununa kurban etmeye niyetinin bulunmadığını" ifade etti.

Ne olmuştu?

Russia Today, Cuma günü Alman subaylara ait olduğu belirtilen ve doğruluğu teyit edilen 38 dakikalık bir ses kaydı yayımlamıştı. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın diğer üst düzey ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Berlin'in Ukrayna'ya Taurus füzelerinin teslimatı hakkında konuştuğu duyulmuştu. Görüşmede, Ukraynalı pilotların eğitimi ve sistemlerin programlanması sürecine verilebilecek desteğin yanı sıra olası hedeflerin de konuşulduğu; mühimmat depolarının ve anakarayı Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a bağlayan stratejik önemdeki Kerç Köprüsü'nün de olası hedefler arasında sayıldığı anlaşılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili Almanya'dan derhal açıklama talep etmiş, sorulara yanıt vermekten kaçınılması girişimlerinin "suçun kabulü" sayılacağını açıklamıştı.

DW,Reuters,AFP/SÖ,JD

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