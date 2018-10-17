 Alman Bakan Riyad′a ziyaret planını erteledi | ALMANYA | DW | 17.10.2018

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ALMANYA

Alman Bakan Riyad'a ziyaret planını erteledi

Almanya Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını erteledi. Alman hükümeti Kaşıkçı olayının en kısa zamanda aydıntılması çağrısında bulundu.

Bundesaussenminister Heiko Maas (imago/T.Imo)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a ziyaret planları hakkındaki kararı, ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın soruşturmasına göre vereceğini açıkladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Çarşamba günü Berlin'de Tunuslu mevkîdaşı Hamis el Cihinavi ile ortak basın toplantısında Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cemal Kaşıkçı vakasının derhal ve eksiksiz bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirten Maas, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Maas, "Ortaya atılan iddiaların ciddi ve rahatsız edici olduğunu söylemek gerekiyor” dedi. Almanya'nın soruşturmayı titizlikle takip edeceğini belirten Maas, "Orada ne olduğunu bilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'a planlanan ziyaretinin Riyad ile diyalog çerçevesinde düşünüldüğünü ifade eden Alman Dışişleri Bakanı, "Şimdi bekleyeceğiz. Suudi tarafının bir açıklama yapacağı belirtildi. Bu açıklamayı, Suudi Arabistan'a ziyaretin şu aşamada yararlı olup olmadığı konusunda karar vermek için bir fırsat olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Alman hükümetinden açıklama

Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrıda bulunan Alman hükümeti Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin olarak en kısa sürede resmi açıklama yapılmasını istedi. Alman hükümetinin Berlin'deki olağan basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Sözcü Steffen Seibert, Suudi gazetecinin ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de kaybolmasından bu yana "korkunç şüphenin doğru olabileceğine ilişkin endişeleri yok edecek” hiçbir gelişme olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da, Bakan Heiko Maas'ın ABD'li mevkîdaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaparak soruşturma hakkında bilgi aldığını açıkladı.

Gabriel Suudilere karşı sert çizgiyi savundu

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Kaşıkçı vakasında Suudi Arabistan'a karşı daha sert bir çizgi izlenmesi gerektiğini savundu. Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği sayesinde kendini güvende hissettiğine işaret eden Gabriel, "Batı, özellikle de Avrupa diplomatik veya ekonomik tehditlerden korktuğu için durumu görmezlikten gelemeyiz. Zayıf değiliz” şeklinde konuştu. 

Deutschland Sigmar Gabriel - Gastdozent an der Uni Bonn (picture alliance/dpa/O. Berg)

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabriel, Kaşıkçı olayının Suudi Arabistan'a yönelik eleştirilerini de haklı çıkarttığını söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Gabriel, geçen yıl Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Suudi Arabistan'ı Ortadoğu bölgesinde "maceracılıkla” suçlamış, bunun üzerine Riyad Berlin Büyükelçisi'ni geri çekmişti. Almanya Dışişleri Maas'ın "yanlış anlaşılmalardan” dolayı üzüntü duyduğu açıklamasıyla da Suudi Büyükelçi geçen hafta Berlin'e geri dönmüştü.

Geçen yılki konunun, "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'ye yönelik baskısı” olduğunu hatırlatan Gabriel, ancak Kaşıkçı vakasında "siyasi kaynaklı bir cinayet macarecılığın da ötesine geçer” dedi.

Yatırım toplantısına katılım azalıyor

Türk medyasına yansıyan haberlere göre, Türk yetkililer gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğu binasında Suudi özel timi tarafından öldürüldüğüne inanıyor. Ancak Suudi Arabistan Kralı Salman ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman bu iddiaları reddediyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliği ve ortaya atılan iddialar Suudi Arabistan'ı sıkıntıya sokuyor. 23-25 Ekim'de ülkenin başkenti Riyad'da düzenlenecek olan Gelecek Yatırım Girişimi'ne (Future Investment Initiatie) bir çok uluslararası şirket, banka ve kredi kuruluşlarının yöneticileri katılmama kararı aldı. Toplantı, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın reform programını tanıtarak, ülkeye yeni yatırımcılar çekebilmesi açısından önem taşıyor.

dpa,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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