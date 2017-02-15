 Alman askerlerin Afganistan öfkesi | Almanya | DW | 19.08.2021

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Almanya

Alman askerlerin Afganistan öfkesi

Almanya’da Ordu Derneği Başkanı Wüstner, Afganistan'da görev yapan eski askerlerin "acı" ve "öfke" içinde olduğunu belirterek, yaşananları "siyasi bir fiyasko" olarak nitelendirdi.

Arşiv - Afganistan'da görev yapan Alman askerleri (2013)

Arşiv - Afganistan'da görev yapan Alman askerleri (2013)

Alman ordusu mensuplarını temsil eden Ordu Derneği'nin Başkanı Andre Wüstner, NATO görevi kapsamında Afganistan'da eskiden görev yapmış Alman ordu mensuplarının, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden acı ve yer yer "aşırı öfke" duyduklarını ifade etti.

ARD televizyonunda yayınlanan Morgenmagazin programına katılan Wüstner, Afganistan‘da çeşitli dönemlerde görev yapan çok sayıda askerin yaralandığını ya da silah arkadaşının ölümüne şahit olduğunu belirterek, bu kişilerin şimdi, "Neden?" ve "Her şey boşuna mıydı?" sorusunu sorduklarını dile getirdi.

"Siyasi felaket, trajedi..."

Genelkurmay makamının aylar önce Afganistan'dan tahliye planları hazırladığını vurgulayan Wüstner, bununla ilgili siyasi kararın çok geç alındığını belirterek, yaşananları "Siyasi bir felaket, bir trajedi" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuya dair açıklamalarına katıldığını söyleyen Wüstner, "Gördüğümüz şeyler utanç verici" dedi.

Andre Wüstner

Andre Wüstner

Afganistan'da görev yapmış askerlere ve onların yakınlarına, Afganistan misyonunun yaklaşık 20 yılın ardından başarısızlıkla sonuçlandığını anlatmanın zor olduğunu ifade eden Wüstner, "Bu süre içinde yaşanan onca zorlukla beraber çok sayıda evlilik sona erdi" dedi.

Afganistan tecrübesinden sonra, Alman askerlerinin halihazırda görevde bulunduğu diğer tehlikeli dış misyonlara dikkat çeken Andre Wüstner, siyasete olan güvenin kaybolabileceği uyarısında bulunarak, "Mali'den ve başka bölgelerden aldığımız çok sayıda mektupta (siyasetin) yanlış değerlendirmelerine yönelik sorular geliyor" ifadesini kullandı. Wüstner ayrıca, Alman Savunma Bakanlığının, askerlerin soru ve sorunlarına bir yanıt verebileceğini ümit ettiğini belirtti.

 

AFP,dpa,epd / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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