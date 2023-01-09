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Ekonomideki olumsuz beklentinin bir sebebi de enerji fiyatlarındaki artışFotoğraf: Ina Fassbender/AFP/Getty Images
EkonomiAlmanya

Alman şirketlerin yüzde 40'ı resesyon bekliyor

2 saat önce

Yapılan bir ankete göre Almanya'da her 10 şirketten dördü resesyon bekliyor. Yeni yıla ilişkin karamsar beklentilerin temel nedeni enerji fiyatları ve tedarikte yaşanan problemler.

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Alman Ekonomi Enstitüsü'nün ülkede faaliyet gösteren 2 bin 500 firma ile yaptığı anketin sonuçlarına göre Almanya'daki her 10 şirketten dördü bu yıl resesyon beklentisi içinde. Ankete katılanların sadece yüzde 25'i iş etkinliğinde artış bekliyor, firmaların yüzde 35'i ise stagnasyon olacağını düşünüyor. Stagnasyon, gayrı safi milli hasıla hızının ortalamadan düşük bir hızda gerçekleşmesi anlamına geliyor.  

Şirketlerin iş beklentisinin 2022 yılında da büyük ölçüde olumsuz yönde ilerlediğini ortaya koyan ankete göre özellikle inşaat alanında ciddi bir durgunluğun sektöre hakim olacağı tahmin ediliyor.

Anket sonuçlarında ekonominin tüm alanlarında 2023 yılı için üretim beklentisinin düştüğü gözlemleniyor.

Enstitü'nün anketine göre şirketlerin sadece yüzde 32'si 2022 sonu itibarıyla iş durumunun bir önceki yıla kıyasla daha iyi olduğunu aktardı. Daha kötü durumda olduğunu söyleyen şirketlerin oranı ise bir önceki yıla kıyasla üçte birlik bir artış gösterdi.

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Enerji fiyatları ve tedarikteki sorunlar

Alman ekonomisinde ortaya çıkan olumsuz tablonun başlıca nedenleri ise 2022'deki yüksek enerji fiyatları ve devam eden tedarik sıkıntısı. Ayrıca yüksek faizin de şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor.

Karamsarlık Alman sanayisini de etkiliyor. Sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 39'u 2023 yılına kötümser, yüzde 28'i iyimser beklentilerle bakıyor. Sanayideki olumsuz beklentilerin tüketimdeki tedirginlik ve ham madde sıkıntısından kaynaklandığı belirtiliyor.

Benzer tablo hizmet sektöründe de görülüyor. Yeni yıla bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 29'u olumlu, yüzde 32'si olumsuz bakıyor.

 

Reuters / HS,ET

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