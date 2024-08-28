Alman şirketlere siber saldırıların maliyeti 266 milyar euro

Alman bilişim ve iletişim şirketlerinin yüzde 81'i son bir yılda en az bir kez siber saldırıya uğradığını bildirdi.

Alman bilişim, iletişim ve yeni medya şirketlerinin çatı örgütü olan Bitkom tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sektördeki firmaların yüzde 81'i geçen yıl veri hırsızlığı, casusluk ve sabotaja maruz kaldı. Ankete katılan şirketlerin yüzde 10'u ise böyle bir saldırı ile karşı karşıya kalmış olma şüphesi yaşadığını bildirdi. 2023 yılında yapılan ankette saldırıya maruz kaldığını ifade eden firmaların oranı yüzde 72, saldırıda bulunulduğundan şüphe duyanların oranı ise yüzde 8 olmuştu.

Yapılan siber saldırılar son bir yılda rekor seviyeye çıkarak 266 milyar euro çapında maddi zarara sebep oldu. Daha önce veri hırsızlığı, casusluk ve sabotaj sebebiyle en yüksek maddi hasar, 2021'de 223,5 milyar euroluk zararla kayıtlara geçmişti.

Saldırılar en çok organize suç örgütlerinden geliyor

Araştırmaya katılan şirketler, uğradıkları saldırıların kaynağı olarak en çok organize suç örgütlerini gösteriyor. Yabancı ülkelerin istihbarat servislerini sorumlu tutan şirketlerin oranı ise yüzde 20. Geçen yıl yapılan ankette firmaların yüzde 7'si istihbarat örgütlerini işaret etmişti.

Alman ekonomisine en fazla siber saldırıda bulunulan yer olarak ise Çin dile getiriliyor. Bitkom'un açıklamasına göre Alman firmalarının yüzde 45'i, yaptığı takip sonunda kendine yapılan saldırılardan en az birinin bu ülkeden geldiğini saptamış. Bu alanda ikinci sırada yüzde 39'la Rusya ve üçüncü olarak yüzde 32 ile Avrupa Birliği (AB) dışındaki Doğu Avrupa ülkeleri geliyor.

AFP / ET,TY

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