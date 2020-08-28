 ″Alan Kurdi sembolik gücünden hiçbir şey yitirmedi″ | AVRUPA | DW | 02.09.2020

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AVRUPA

"Alan Kurdi sembolik gücünden hiçbir şey yitirmedi"

Ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmek isterken boğulan üç yaşındaki Alan Kurdi'nin cansız bedeni 2 Eylül 2015'te Bodrum sahiline vurdu. Fotoğrafı özellikle Avrupa’nın mülteci politikası konusunda bir dönüm noktası oldu.

Alan Kurdi'nin hafızalara kazınan fotoğrafı çok sayıda grafitiye dönüştü

Alan Kurdi'nin hafızalara kazınan fotoğrafı çok sayıda grafitiye dönüştü

2 Eylül 2015 Çarşamba sabaha karşı 25-30 sığınmacının yer aldığı bir bot Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) doğru yola çıktı. Yola çıkmasından kısa süre sonra da alabora oldu. Aynı günün sabah saatlerinde Bodrum sahilinde üç yaşında Alan Kurdi adlı Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.

Ayağında ayakkabıları, üzerindeki mavi şortu, hafif yukarı çıkmış kırmızı tişörtü ile sahilde uyuyan bir çocuk gibi görünen Alan Kurdi, İstanköy Adası'na yola çıkan o bottaki sığınmacılardan biriydi. Onun yüzüne dalgaların vuruşunu gösteren o anlar ve cansız bedenini taşıyan jandarmanın kırılgan fotoğrafı bütün dünyaya yayıldı. Fotoğraf, Suriye Savaşı ve 2015'teki mülteci hareketliliği ile Avrupa'nın yıllarca tepkisiz kalarak sürdürdüğü başarısız mülteci politikasının açık iflası olarak da hafızalara kazındı.

Alman Basın Konseyi, Alan Kurdi'nin Bodrum sahiline vuran cansız bedenini gösterip göstermeme konusundaki tartışmalarda bir prensip kararı aldı: Mültecilerin ve çektikleri acının sembolü ve kamuoyunun onu görmesindeki gereklilik sebebiyle fotoğrafın yayınlanmasına karar verdi.

Abdullah Kurdi

Abdullah Kurdi

Dalgalar artınca kaçakçı suya atladı

Bütün dünya medyasına yansıyan fotoğraftaki Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi, daha sonra o geceyi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yüksek dalgalar botu devirince iki oğlum ile eşime yardım etmeye çalıştım, bir saatten fazla öylece bota tutunduk. Büyük oğlum ölünce diğerlerine yardım edebilmek için onu bıraktım. Eşim ile öbür oğlumu da kaybettikten sonra üç saat suda kaldım. Sonra kurtarıldım".

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Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla dünyayı sarsan Alan bebeğin babası Abdullah Kurdi, oğlunun adı verilen Alman sığınmacı kurtarma gemisinde görev yapmaya başlayacağını açıkladı.

Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, 2015 yılının eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Alan Kurdi’nin adı verildi.

Alan 2015'te Bodrum'da kıyıya vuran küçücük cansız bedeniyle mülteci krizinin sembolü haline geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Alan'ın halası Tima Kurdi, yaşananları ve sürdürdükleri projeleri anlattı.

Karaya vuran cansız bedeniyle hafızalara kazınan Alan Kurdi’nin Almanya’daki dev duvar resminin tahrip edilmesinin ardından iki sanatçı minik Alan’ı bambaşka haliyle ölümsüzleştirdi.

Abdullah Kurdi, 2 Eylül 2015'te eşi Rihan ve oğulları Alan ve Galip ile Yunanistan'a geçebilmek için yola çıktıklarında botun tıka basa dolu olduğunu anlatıyor. Kaçakçılara dört bin euro ödediklerini, dalgalar yükselip de botu sarsmaya başlayınca ilk atlayıp gidenin de kaçakçı olduğunu söylüyor.

Abdullah Kurdi ile ailesinin hedefi Kanada'ydı. Alan ve Galip'in orada yaşayan halası Tima Kurdi, "Alan'ın fotoğrafı bir yardım çığlığıydı, politikacılar da dahil herkesi harekete geçmeye götüren bir çığlık" diye konuşuyor.

Merkel sığınmacılara kapıların kapatılmaması emrini verdi

Alan Kurdi'nin fotoğrafının bütün dünyaya yayılmasından iki gün sonra Almanya Başbakanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel, o dönem Avusturyalı mevkidaşı Werner Faymann ile de konuştuktan sonra Suriyeli mültecilerin ülkeye gelişinin engellenmemesi kararı aldı.

Merkel'in bu kararı ile Almanya, Ortadoğu ve Afrika başta gelmek üzere savaş ve kriz ülkelerinden yola çıkan, Yunanistan ve Balkanlar'da biriken sığınmacıların en çok gelmek istediği ülkelerden biri oldu. 2016 yılında Almanya'ya 745 bin 545 sığınma başvurusu yapıldı. 2015 yılından bugüne yapılan toplam sığınma başvurusu ise yaklaşık 1 milyon 900 bin oldu.

O dönem Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısı yakın tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Pek çok ülke insani sebeplerle sığınmacılara yönelik sert çizgisini yumuşattıysa da bu durum Avrupa ülkeleri arasında başta Macaristan gibi devletlerin itirazlarıyla bölünmeye neden oldu. 2016 yılında Türkiye ile bir mülteci mutabakatı sağlandı. Mutabakat Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısını frenlediyse de Brüksel ile Ankara arasında gerilimler de yarattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'yı sık sık kapıları açmak ve mültecileri yollamakla tehdit etti.

  • Mittelmeer - Flüchtlinge – Boot (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    Kader değiştiren kaçış

    İlk hedef: Hayatta kalmak

    Ruhsal ve fiziksel büyük bir tehlikenin göze alındığı bir yolculuk: 2015 ve 2016 yılında çoğu Suriye'den olmak üzere savaş ve sefaletten kaçan yüzbinlerce kişi Türkiye üzerinden Avrupa'nın kapısı saydıkları Yunanistan'a akın etti. Midilli, Sakız ve Sisam gibi Yunan adalarında halen 10 bin kişi mülteci kamplarında yaşıyor. 2017 yılının ilk beş ayında buna 6 bin yeni sığınmacı daha eklendi.

  • Slowenien Flüchtlinge (Getty Images/J. Mitchell)

    Kader değiştiren kaçış

    Yürüyerek Avrupa'ya yolculuk

    Yunanistan ya da Türkiye'yi geride bırakan milyonlarca insan 2015 ve 2016 yılında Balkan Rotası olarak adlandırılan güzergahtan Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Birçok ülkenin sınırlarını kapatması sığınmacı akınının hız kesmesine sebep oldu. Şimdi ise mülteciler Avrupa'ya geçmek için daha tehlikeli bir rotayı tercih ediyor: Libya'dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar.

  • Flüchtling Kinderleiche Türkei Bodrum Syrien Kos EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/AP Photo/DHA)

    Kader değiştiren kaçış

    Küresel çapta bir dehşet

    Mülteci krizinin patlak verdiği dönemde çekilen bu fotoğraf ise tüm dünyayı dehşete düşüren fotoğraf oldu: 2015 yılnının eylül ayında Bodrum sahillerine vuran Alan Kurdi'nin cansız bedeni mülteci krizinin vahametini ortaya koydu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler mülteci krizinin sembol fotoğrafı oldu. Bu fotoğraf Avrupa'nın mülteci politikasında da bir dönüm noktası oldu.

  • Kroatien Serbien Flüchtlinge bei Tovarnik (Getty Images/J. J. Mitchell)

    Kader değiştiren kaçış

    Kaos ve umutsuzluk

    Avrupa'ya kaçış yolunun uzun süre açık kalmayacağını bilen binlerce sığınmacı Hırvatistan'da tren ve otobüsleri tıka basa doldurmaya başladı. Bundan birkaç gün sonra Macaristan 2015 yılının Ekim ayında sınırlarını kapattı ve ülkeye giriş yapan sığınmacıların iltica işlemleri süresince kapalı tutulacağı kamplar kurdu.

  • Ungarn Journalistin tritt fliehenden Migranten bei Roszke (Reuters/M. Djurica)

    Kader değiştiren kaçış

    Mültecilere saldırı

    2015 yılının Eylül ayında Macaristan-Sırbistan sınırına akın eden sığınmacılar arasındaki kucağındaki kızıyla polisten kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren Macar kameraman küresel çapta tepkiye yol açtı. Mülteci krizi doruk noktasına taşındıktan sonra ise sığınmacılara yönelik tutum değişmeye başladı. Almanya'da mülteci yurt ve barınaklarına yönelik saldırılar artmaya başladı.

  • World Press Photo Awards 2017 World Press Photo Awards 2017 - Contemporary Issues - Second Prize, Singles: Migrant Crossing (Reuters/AP/World Press Photo Foundation/V. Ghirda)

    Kader değiştiren kaçış

    Açık kapı politikasına son

    Balkan rotasının 2016 yılının mart ayında resmi olarak kapatılması, sınırda biriken sığınmacılar arasında tam bir kaosa yol açtı. Yer yer polis ile arbede yaşandı. Sınır kapılarından geçişleri yasaklanan binlerce sığınmacı komşu ülkelere geçebilmek için tehlikeli yolların arayışına girdi. Tıpkı fotoğraftaki sığınmacıların Yunanistan'dan Makedonya'ya geçmeye çalıştıkları gibi.

  • Omran Daqneesh Aleppo verletzter Junge (picture-alliance/dpa/Aleppo Media Center)

    Kader değiştiren kaçış

    Dehşetin sembolü

    Kan ve toz içindeki çocuk: Beş yaşındaki Ümran’ın fotoğrafı 2016’da yayınlandığında büyük şok etkisi yarattı. Suriye’de yaşanan iç savaş ve Suriye halkının çektiği acının bir sembolü oldu. Ümran’ın bir yıl sonra internette ortaya çıkan yeni fotoğrafları daha mutlu olduğunu gösteriyordu. Esad yanlıları geçen yıl resmin propoganda amaçlı yayınlandığını iddia etti.

  • Mazedonien Griechenland Flüchtlinge bei Idomeni (Reuters/Y. Behrakis)

    Kader değiştiren kaçış

    Bilinmeyen yeni ev

    Suriyeli bir mülteci, Yunanistan-Makedonya sınırındaki Idomeni’de yağmur altında kızını taşıyor. Avrupa’da ailesi için güvenli bir hayat kuracağını umut ediyor. Dublin yönetmeliğine göre iltica, yalnızca mültecinin ilk girdiği Avrupa ülkesi için uygulanabiliyor. Daha fazla ilerleyenler genellikle geri gönderiliyor. En büyük yükü öncelikle Yunanistan ve İtalya taşıyor.

  • Flüchtlinge Deutschland Plakat Angela Merkel Bayern München Bahnhof (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    Kader değiştiren kaçış

    Destek için umut

    Almanya’ya yaşanan büyük göçün ardından ülke mülteci ve sığınma politikasını sertleştirse de Almanya hala en çok tercih edilen yer olmaya devam ediyor. Almanya 2015‘te başlayan akından bu yana 1.2 milyon mülteci kabul etti. Bu sayıda mülteciyi başka hiçbir Avrupa ülkesi kabul etmedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni gelenlerin simgesi oldu.

  • Calais Räumung (picture-alliance/dpa/E. Laurent)

    Kader değiştiren kaçış

    Kamplardaki acil durum

    Yetkililer, Fransa’nın kuzeyindeki “Jungle“ olarak anılan felaket durumdaki Calais mülteci kampını boşalttılar. Kamp Ekim 2016’daki tahliye sırasında ateşe verildi. 6500 kamp sakini Fransa’daki diğer barınaklara dağıtıldı. Tahliyenin yaklaşık 6 ay ardından yardım kuruluşları, Calais çevresinde barınan birçok evsiz küçük mülteci grubunun belirdiğini haber veriyor.

  • Mittelmeer Rettung von Flüchtlingen (picture alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    Kader değiştiren kaçış

    Akdeniz’de boğulanlar

    Yardım örgütleri ve hükümetler kötü durumdaki göçmen teknelerine dikkat çekiyor. Birçok mülteci yolculuk sırasındaki yüksek tehlikeye rağmen, ülkelerindeki fakirlik ya da çatışmalardan kaçmak ve Avrupa’da daha iyi bir gelecek bulma umuduyla bu teknelere biniyor. Aşırı kalabalık tekneler ya da lastik botlar genellikle alabora oluyor. Akdeniz'de sadece 2017’de 1800, 2016’da 5000 kişi öldü.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    Kader değiştiren kaçış

    Libya’da adalet yok

    Alt Sahra Afrikası ve Ortadoğu’dan gelen yüzbinlerce mülteci, Libya gözaltı kamplarında Akdeniz’i geçmek için bekliyor. İşi, insan kaçakçıları ve tacirler kontrol ediyor. İnsan hakları örgütleri kamplardaki koşulların felaket olduğunu söylüyor. Görgü tanıkları kölelik ve zorla fuhuş ihbarı yapıyor. Ancak kamptakiler yine de Avrupa’ya gelme hayalinden asla vazgeçmiyorlar.


Yunanistan'daki kamplar doldu taştı

Avrupa Birliği'nin ortak bir mülteci politikasında uzlaşamaması ve mültecileri üye ülkelere dağıtamaması nedeniyle özellikle Yunanistan'daki sığınmacı kamplarındaki durum giderek kötüleşti. Kapasitesinin çok üzerinde dolu olan kamplardaki sığınmacıların dağıtımına Macaristan, Polonya ve Çekya gibi ülkelerin ısrarla itirazı nedeniyle çözüm bulunamadı.

Beş yıl önce cansız bedeni Bodrum sahiline vuran, Avrupa'nın mülteci politikasının iflasını gözler önüne seren Alan Kurdi'nin Kanada'daki halası Tima Kurdi, hergün yeni trajediler yaşandığı için insanların duygularının köreldiğini düşünüyor ve "Savaşı durdurun, durumu iyileştirin" çağrısını yineliyor.

Af Örgütü: Mültecilerin durumu daha da kötüleşti

Uluslararası Af Örgütü Almanya şubesinin Siyaset ve Aktivizm Bölümü Başkanı Dr. Julia Duchrow, Alan Kurdi'nin fotoğrafının taşıdığı sembolik gücü bugün hâlâ yitirmediğini söylüyor. DW Türkçe'nin sorularını cevaplayan Duchrow, Alan Kurdi'nin fotoğrafının, sığınmacıların Avrupa'ya gelebilecekleri yasal ve güvenli kanallara ihtiyacı olduğunu gözler önüne serdiğini kaydediyor. Son beş yılda mültecilerin durumunun daha da kötüleştiğini belirtiyor.

Dr. Julia Duchrow

Dr. Julia Duchrow

Dr. Julia Duchrow, sığınmacılarla dayanışmayı o zaman da bugün de sadece özel kurtarma inisiyatiflerinin gösterdiğini vurguluyor ve koronavirüs pandemisinin bu projeleri de engellediğini belirtiyor. Karantina uygulamalarının Mart 2020'den bu yana kurtarılan mültecilerin karaya çıkarılmasını engellediğini de aktaran Duchrow, pandemi gerekçesiyle yardım örgütleri çalışanlarının kamplara sokulmadığını, bakım ve tıbbi personel eksikliği çekildiğini, sığınma ve iltica başvurularının geçici olarak durdurulduğunu bildiriyor. Julia Duchrow, Alman hükümetinden, pandeminin mültecilere yardım önünde engel gösterilmesine son vermesini de talep ediyor.

Almanya'nın sene sonuna kadar sahip olduğu Avrupa Birliği dönem başkanlığının sığınmacılarla dayanışma göstermek için aslında bir fırsat olabileceğini de söyleyen Duchrow, Avrupa'da insan haklarıyla bağdaşır ortak bir iltica sistemi kurmanın elzem olduğunu da belirtiyor.

Alan Kurdi’nin halası Timo Kurdi, üç yaşındaki Alan’ın Bodrum sahilindeki cansız bedenini gösteren fotoğraf yayınlanırken kendilerinden izin alınmadığını söylüyor ve karışık duygular içinde olduklarını belirtiyor. Diğer yandan fotoğrafın bütün dünyayı sarstığını kaydederek, "Mültecilerin çektiklerini ve yaşadıkları acıyı göstermede bir faydası varsa, onlara bir yardımı dokunacaksa, tamamdır" diye devam ediyor. Ve "Bütün dünyaya elimden geldiğince sahildeki küçük çocuğu unutmamaları için, Alan'ı hatırlatmaya devam edeceğim" diye konuşuyor.

 

DW, dpa/ ETO, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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