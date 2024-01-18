AKP'nin adayı Turgut Altınok kimdir?

AKP'nin Ankara Büyükçehir adayı Turgut Altınok, Keçiören'de kurduğu iddia edilen "A Takımı" ve Melih Gökçek ile uzun yıllara dayanan kavgaları biliniyor. Peki ülkücü geçmişten gelen Altınok kimdir?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu pek çok büyükşehir ve ilin belediye başkan adayını bugün açıkladı.

İktidarın Ankara adayı ismi kulislerde haftalardır konuşulduğu gibi Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

AKP'nin Ankara için Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurduğu Altınok'un ismi 1990'ların ortalarından itibaren sıkça gündeme gelen "A Takımı" iddiaları ve Melih Gökçek ile uzun süreli uyuşmazlığıyla anılıyor. Altınok, Ankara'nın şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi ülkücü geçmişten geliyor.

Keçiören Belediye Başkanlığına 1994'te başlayarak 30 yıllık zaman diliminde kesintilerle 20 yıl bu görevi sürdüren, ülkücü kökenden gelen Altınok, şehrin ikinci büyük ilçesi olan Keçiören'i yıllardır yönettiği için semt insanlarının yanı sıra Ankaralıların da ismini sıklıkla duyduğu bir siyasetçi.

Mayıs 2024, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Turgut Altınok Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance

Altınok, siyasete girişinden bu yana sadece Keçiören ile değil aynı zamanda A Takımı iddiaları ve ezeli rakibi Gökçek ile uyuşmazlıkları nedeniyle de gündemde yer aldı.

A Takımı iddiaları

Peki Turgut Altınok'un ismi 1990'ların ortalarından itibaren, Keçiören'de oluşturulduğu belirtilen A Takımı iddiaları nedir?

Gerek muhalefet siyasetçilerinden gerekse ilçede yaşayanlardan ve esnaflardan gelen iddialara göre 1994 yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Altınok döneminde belediyeye bağlı, resmi olmayan ve "A Takımı" olarak adlandırılan bir grup oluşturulmuştu.

Ağırlıklı olarak ülkücülerden oluştuğu iddia edilen bu takımın üyelerinin sokaklarda kendi başlarına asayişi sağlamaya çalıştığı ve sol görüşlülerin ağırlıklı olduğu bölgelerde yaşayan semt insanları ve esnafla sorunlar yaşandığı o dönem sık sık haberlere yansımıştı.

1995 yılında Keçiören'in Ovacık Mahallesi'nde belediye çalışanı olduğu iddia edilen bir grup ile mahalleli arasında yaşanan kavgada Erdal Yıldırım adlı sol görüşlü bir gencin vurularak öldürülmesi A Takımı iddialarını güçlendirdi.

Keçiören Halkevi üyesi olan Erdal Yıldırım, kendi yaşadığı Ovacık Mahallesi'nde daha önceki belediyenin de izniyle başlanan "Kendin Yap" konut projesini savunurken belediye araçlarıyla gece yarısı mahalleye gelen bir grup Yıldırım'ı öldürmüştü. 21 yaşındaki Yıldırım'ın öldürülmesinin ardından dokuz kişi gözaltına alındı. Yargılama sonucu Hakkı Şener ve Abdülkadir Yaşartürk 24 yıl hapse mahkûm oldu. Ancak bu cezalar 15 yıla indirildi.

İlerleyen yıllarda da "A Takımı" olarak adlandırılan grubun semtte çıkardığı gerginlikler devam ederken bu grubun isminin daha sonra "Huzur Timi" ya da "Turgut'un Timi" olarak değiştiği ve içki içenlere ya da sevgili çiftlere müdahale ettiğine ilişkin şikâyetler geldi.

Ancak Turgut Altınok böyle bir grup oluşturulduğuna dair iddiaları reddetti.

Melih Gökçek ile ezeli rekabet

Turgut Altınok ile Melih Gökçek'in barışmayan yıldızlarıve aralarındaki uzlaşmazlık Ankara siyasi kulislerinde en bilinen konulardan oldu.

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Fotoğraf: picture-alliance/dpa/C. Merey

Bu uyuşmazlık için en büyük neden olarak Altınok'un Keçiören'deki belediye başkanlığı ile Gökçek'e büyükşehir başkanlığında rakip olarak ön plana çıkması gösterildi. İki ismin belediye başkanlıklarının aynı anda sürdüğü sırada Gökçek büyükşehir belediye başkanı olarak Altınok'u engellemek için sıklıkla çalışmalar yaptı.

İki ismin kavgası 2008 yılında silahlı çatışmaya kadar uzadı. Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen parkın tabelasının Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmesinin ardından tansiyon yükselirken olay silahlı baskına ve ardından yargıya kadar taşındı.

Gökçek ile bir süre büyük gerginlik yaşayan Altınok'un 2009 yılındaki yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığını Gökçek'e kaptırmasının ardından bağımsız aday olmaya hazırlandığı gündeme önemli bir haber olarak düştü. Bu haberlerin çıkmasının ardından ise Altınok'un özel hayatı ile ilgili görüntüler basına sızdırıldı. Altınok adaylıktan çekildi.

Bu görüntülerin sızdırılmasının arkasında Gökçek'in olduğu Ankara'da yıllardır konuşulan bir iddia oldu.

Erdoğan karşıtı söylemleri

Bu arada aktif siyasete özel görüntüleri nedeniyle ara vermesinin ardından 2014'te BBP'den Keçiören Belediyesi Başkanlığına aday olarak gösterilen Altınok'un seçim bürosu kimliği belirlenemeyen kişilerce kurşunlandı.

Altınok BBP adına girdiği seçimde kampanyasında Erdoğan ve AKP’ye karşı bir söylem benimsemişti. Altınok, seçim gezilerinde "Uzun boylu adamla hesaplaşacağız" derken o dönemde iktidar yanlısı medya tarafından Gülen cemaati ile yakın olduğu iddia edilmişti.

AKP'nin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için 2006'da bir komisyon kurduğu iki ismin arasının daha ılımlı hale gelmesi ise ancak Gökçek'in büyükşehir belediye başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından mümkün oldu.

Gökçek 28 Ekim 2017'de AKP'nin uzun uğraşları ve en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

2021 yılında ise gündeme önemli bir haber düştü. Altınok ve Gökçek'in uzun yılların ardından bu bitmeyen rekabete son verdiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ortaklaştığı iddia edildi. Gökçek'in Yavaş'ı eleştiren Turgut Altınok'un sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı alkış emojisiyle yanıt vermesi küslüğün bittiği yorumlarına neden oldu.

Altınok'un yıllardır istediği büyükşehir belediye başkanlığı adaylığına Gökçek'in nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Estergon Kalesi'nden bitmeyen Cumhuriyet Kulesi'ne

Turgut Altınok, 20 yıl sürdürdüğü Keçiören belediye başkanlığı sırasında bazıları ülkücü kökeni ile özdeşleşen projelere de imza attı.

Estergon kalesi olarak bilinen Estergon Türk Kültür Merkezi, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı gibi eserlerin yanı sıra Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi gibi spor tesisleri ve 2008 yılından beri hizmet veren teleferik ve yapay şelale de Altınok döneminde inşa edildi.

Bu eserler arasında 2003'te temeli atılmasına rağmen hala bitirilemeyen Cumhuriyet Kulesi de bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye binası Fotoğraf: DW/U. Danisman

Esenboğa Havalimanı için "uçuş mania hattını” aştığı gerekçesiyle durdurulan ve Ankara'nın siluetini bozduğu ve maliyeti nedeniyle eleştirilen 196 metrelik kulenin Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne 29 Ekim'e yetiştirilmesi isteniyordu ancak henüz bitirilemedi.

Altınok siyasete nasıl atıldı?

1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğan Altınok, ilk ve orta öğrenimini Keçiören'de yaptı.

Altınok`un siyasi hayatı Ülkü Ocakları`nda yine Keçiören'de başladı. 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı'nı üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül darbesinin ardından 28 yaşında iken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı olan Altınok, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AKP'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimlerinde ise Melih Gökçek'in yerine büyükşehir belediye başkanlığı için aday gösterilmesi tartışılan Altınok'un adaylığı, özel hayatıyla ilgili bir kasetin ortaya çıkması ile engellendi. Altınok o dönemde aktif siyasete ara vermek zorunda kaldı.Altınok verdiği aradan sonra 2014 seçimlerinde yine Keçiören'de BBP'nin adayı oldu ancak bu kez seçimi AKP adayına karşı kaybetti. 2017'de Melih Gökçek'in isteksiz şekilde Büyükşehir Belediye başkanlığını bırakmasının ardından ise AKP kapıları Altınok'a yeniden açıldı. Altınok 2019 yerel seçimlerinde Keçiören'den AKP adayı olarak yeniden başkan oldu.DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?