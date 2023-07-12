AKP'den Meclis'te çoğunluk hamlesi

Meclis Genel Kurulu'nda AKP'nin getirdiği önerge ile Meclis'teki bazı komisyonların üye sayıları ve TBMM Başkanlık Divanı'ndaki üye sayıları artırıldı. AKP'nin bu hamlesi ile Saadet Partisi'ne kaybedilecek koltuklar da korunmuş oldu.

Seçimlerin ardından Meclis’in açılmasıyla belirlenen komisyon üyeliklerinde AKP'nin önergesi ile değişikliğe gidildi.Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin Saadet Partisi adı altında grup kurma kararı sonrası bazı komisyonlarda AKP 1 üye kaybedecekti.

Siyasi parti gruplarına göre yapılan dağılımlarla örneğin 26 kişilik komisyonlarda AKP’nin üye sayısı 13’ten 12’ye düşecek ve 1 üye Saadet Partisi'ne geçecekti. Ancak AKP yaptığı hamle ile bu koltuk kaybının önüne geçti ve 26 kişilik komisyonların üye sayısını 27’ye çıkardı.

AKP önergesi ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun üye sayısı 30’dan 31’e, Meclis Başkanlık Divanı’ndaki katip üye sayısı 10’dan 11’e, aralarında Anayasa, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık, Çevre, Sağlık, Tarım, Sanayi, komisyonlarının da üye sayısı da 26’dan 27’ye çıkarıldı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Fotoğraf: Gelecek Partisi

Saadet'ten Erbakan'ın sözleri ile tepki

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te yapılan bu düzenlemeyi, "komisyonlarda mevcut görev yapan milletvekillerinin konumunu korumak" olarak açıkladı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, düzenlemeyi eleştirirken, AKP’nin Meclis’te çoğunluk partisi olmasa da komisyonlardaki gücünü artırdığını ifade etti. Kaya, geçmişte Erbakan ile beraber siyaset yapanların AKP içerisinde olduğunu hatırlattı ve Erbakan’ın bir sözüyle AKP'lileri eleştirdi. Bülent Kaya, "Erbakan Hoca, 'Batılın hak anlayışı ya kuvvetten doğar ya çoğunluktan doğar ya imtiyaz ve ayrıcalıktan ya da menfaat ve çıkardan doğar. Ne kuvvet ne çoğunluk ne imtiyaz ne de menfaat hak sebebi olamaz, bu ancak batıl hak anlayışıdır' derdi. Burada buna inanan AK Parti'lilerin olduğunu biliyorum" dedi.

"Yanlış olduğunu sağır sultan biliyor"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de AKP'nin komisyon ve Meclis Başkanlık Divanı’nda hesap yaparken, Meclis Başkanı’nın dahil edilmemesi gerekirken dahil ederek hesaplama yaptığını kaydetti. Özel, "Bunun yanlış olduğunu herkes biliyor. Sağır sultan biliyor. İlk düğmeyi yanlış iliklediniz ve Meclis Başkanının tarafsızlıkla ilgili taahhütlerini ilk günden sakatladınız. Bu haksızlığa 'kabul' demiyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da söz alarak, AKP'nin üye sayısının azaltılmaması için bu adımı attığını kaydederek, "İsminde 'adalet' olan bir partiyi TBMM’deki temsil yetkileri belirlenirken dahi adalet çizgisine getirmeye muvaffak olamadık. AKP komisyonlarda üye kaybetmemek için komisyondaki üye sayılarıyla oynuyor" diye konuştu.

Meclis’te 16 üyesi bulunan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun üye sayısı ise değiştirilmedi. Bu komisyonda Saadet Partisi, 1 üyelik hakkını AKP’den değil YSP’den alacaktı. AKP'nin bu komisyonda üye kaybı olmadığı, kaybın kendisi yerine YSP’den olduğu için değişikliğe gitmediği dikkat çekti.

AB Uyum Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonlarında grubu olmayan partilerin temsiline zaten olanak sağlandığı için bu komisyonların üyelikleri de değiştirilmedi.

AKP’nin getirdiği düzenleme Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin verdiği destek ile kabul edildi.

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