Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'te ortak grup kurdu

Seçimlere CHP listelerinden girerek 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ile Gelecek Partisi Meclis'te ortak grup kurdu. İki parti yerel seçimlere de ittifak olarak girecek.

14 Mayıs parlamento seçimlerine CHP listelerinden giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM'de ortak grup karma kararı alarak, Meclis'teki altıncı siyasi parti grubunu oluşturdu.

Seçimlerde Millet İttifakı'nın ortakları olarak CHP listelerinde yer verilen Saadet Partisi’nden 10, Gelecek Partisi'nden 10 ve DEVA Partisi'nden 15, Demokrat Parti'den ise 3 milletvekili Meclis'e girmeye hak kazanmıştı.

Bu partilerden Gelecek, Saadet ve DEVA bir süre ortak grup kurma formülleri için görüşmeler yürütmüş ancak DEVA geçen haftalarda yaptığı açıklama ile ortak grup içinde yer almayacağını açıklamıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün kameralar karşısına geçerek iki parti olarak Saadet çatısı altında ortak grup kurmaya karar verdiklerini açıkladılar.

Böylelikle TBMM'deki siyasi parti grup sayısı 6 oldu.

Davutoğlu, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekillerinin bugün TBMM'ye dilekçe sunarak grup kurma başvurusunu yapacaklarını söyleyerek, her partinin kendi kimliğini koruyarak Saadet Partisi çatısı altında birleşeceğini, Grup Başkanının ise Gelecek Partisi'nden olacağını belirtti.

İktidarın statükoyu sürdürmeye çalıştığını da belirten Davutoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Seçmenimizin bize verdiği en önemli mesaj dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatiflere ihtiyaç duyduğudur. 14 Mayıs seçimleri sonrasında ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, iktidarın yanlışları karşısında TBMM'nin denetim gücünü kullanmak adına birçok konuda fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık."

Karamollaoğlu ise seçimlerde bekledikleri neticeyi alamadıklarını ancak seçime birlikte girilmeseydi de bugünkü tablonun oluşmayacağını söyleyerek, "Sesimiz Meclis'te daha gür çıkacak. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz hükümetin de diğer siyasi partilerin de alacakları kararlarda etkili olacak" diye konuştu.

Saadet Partisi'nin daha eski bir parti olması sebebiyle Gelecek Partisi'nin nezaket göstererek kendi çatılarına katıldığını ifade eden Karamollaoğlu, "Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu çatlak vesilesi olarak görmek de zenginlik olarak da görmek mümkün. Farklı fikirlerin olmasının birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum" dedi.

İki genel başkan açıklamanın ardından Meclis'e geçerken, ilk grup toplantısının gelecek hafta yapılacağını ve her iki genel başkanın da konuşacağını bildirdi.

Fotoğraf: Gelecek Partisi

Ortak grup nasıl şekillenecek?

Partilerin yaptığı açıklamaya göre Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri 28. Yasama döneminin birinci devresi süresince Saadet Partisi bünyesinde bir grup kuracak. Birinci devre sona erdiğinde ise partiler iş birliğinin şeklini ve sürecini yeniden değerlendirecek.

Oluşacak yeni grubun Grup Başkanı Gelecek Partisi adına seçilen bir milletvekili olurken, iki Grup Başkan vekilliğinin birisi Saadet Partisi milletvekilleri, diğeri Gelecek Partili milletvekilleri arasından seçilecek. Grup oluştuktan sonra idari amirliği ve katip üyeliği gibi gruba tahsisi edilecek yeni siyasi makamlara, komisyon üyeliklerine ve diğer TBMM kadrolarına da ehliyet ve liyakat temelinde iki parti arasında adil bir şekilde atamalar yapılacağı belirtildi.

Planlama kapsamında genel başkanlar "Saadet-Gelecek" ittifakının ortakları olarak her iki partinin bayrak, flama, amblem ve benzeri emarelerinin ortak şekilde kullanıldığı haftalık grup toplantılarında iki partinin milletvekillerine ve kamuoyuna seslenecek.

Ortak açıklamada ayrıca şu hususlara işaret edildi:

"Gelecek Partisi milletvekilleri, tüm siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yapacaklar. Her iki partinin milletvekilleri kendi partilerindeki i görev ve sorumluluklarını hiçbir değişiklik olmadan sürdürecekler, yürüttükleri siyasi çalışmalarda kendi genel başkanlarına ve parti kurullarına karşı sorumlu olacaklardır."

Bunlara ek olarak iki parti TBMM'de işbirliği ve güç birliği anlayışı ile çalışmaları yürütmek için liderler ve ilgili parti birimleri arasında istişare mekanizmaları oluşturacak.

İttifakı oluşturan partiler diğer partilerle ikili ilişkilerinde eşgüdüm içinde olmaya özen göstermekle birlikte bağımsız hareket etme hakkına da sahip olacak.

Fotoğraf: Gelecek Partisi

Yerel seçimlerde de ittifak yapılacak

Ortak basın toplantısının ardından yapılan açıklamada iki partinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de ittifak halinde olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Saadet-Gelecek İttifakı" adı altında bir ittifakın kurulduğu belirtilerek bu yeni ittifakın TBMM çalışmalarının yanı sıra yerel seçimlerde de "seçim ittifakı" dahil her türlü iş birliği içinde olacağı kaydedildi. Konuya ilişkin ayrıca şunlar denildi:

"Gerektiğinde diğer ittifak ve partilerle birlikteliğe de açık olacak şekilde; Saadet ve Gelecek Partileri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak aday belirleme, birlikte liste yapma, hangi seçim bölgesinde hangi parti adı ile seçime girileceği hususları dahil olmak üzere her türlü iş birliğini yürüteceklerdir."

Grup kurmak ne sağlıyor?

Meclis'te grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor. İki partinin 10'ar milletvekilinin kuracağı ortak grup ile Meclis'te hem görünürlük sağlanması hem de idari açılardan çeşitli avantajlar elde edilebiliyor. Grup kurulmasıyla birlikte genel kurulda söz hakkı artarken, haftada bir düzenlenen grup toplantıları ile kamuoyunda daha çok etki yaratma imkanı doğuyor ve aynı zamanda Meclis komisyonlara üye verilmesi gibi pek çok hak kazanılıyor.

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin ortak grubunun kurulması Meclis’teki komisyonların üye sayıları da değişiyor. Buna göre yeni grupla birlikte ihtisas komisyonlarında AKP'ye düşen 1 üye yeni gruba geçecek. Böylelikle 26 üyeli komisyonlarda AKP'nin 12, CHP'nin 6, Yeşil Sol Parti'nin 3, MHP'nin 2, İYİ Parti'nin 2 ve yeni kurulan grubun 1 üyesi olacak.