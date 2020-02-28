Akar: İdlib’de ilk ortak devriye 15 Mart’ta

Türk ve Rus askerleri İdlib’de ortak devriyeye çıkacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen salı günü Türkiye’ye gelen Rus askeri heyetle görüşmelerin tamamlandığını belirterek, “Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart’ta M4 Karayolu’nda ortak devriyeyle göreceğiz” dedi. Hatay’da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akar, pazar günü ortak devriye uygulamasına başlanmasının ardından müşterek koordinasyon merkezlerinin kurulacağını ve bu merkezlerle beraber bölgedeki faaliyetlerin birlikte yönetileceğini belirtti. Milli Savunma Bakanı, Türkiye’nin temel amacının, “bir an önce ateşkesin kalıcı hale getirilmesi” olduğunu kaydetti.

Bakan Akar, ateşkesle beraber bir an önce göçün durmasını beklediklerini belirtti. “İdlib'den göçün durduğuna dair çok güzel izler, emareler var” diyen Akar, AFAD ve Kızılay’ın bölgede briket evler yaptığını, geçici bir konaklama ve barınma için Suriyelilere imkan hazırlandığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı, bir milyondan fazla insanın yerinden yurdundan edilmiş olduğunu ve bunların da yüzde 80’den fazlasının kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Video izle 04:19 Uzmanlar İdlib'de kalıcı ateşkes konusunda karamsar

5 Mart’ta ateşkes üzerinde uzlaşma sağlanmıştı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Esad rejimine bağlı güçler arasında tırmanan gerginliği yatıştırmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş ve aynı gece yarısı İdlib'de ateşkesin yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Erdoğan çarşamba günü yaptığı açıklamada "daha şimdiden ufak tefek ateşkes ihlalleri yaşanmaya başladığını” ve Suriye'nin ateşkese uymaması halinde bir öncekinden daha "ağır” bir şekilde üzerlerine gideceklerini söylemiş, "Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz” demişti. Perşembe günü de liderler arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, sonrasında Kremlin tarafından yapılan açıklamada iki liderin Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin büyük ölçüde yatışmasından dolayı memnuniyet duydukları ve birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundukları bildirilmişti.

DHA,AFP,DW/AÜ,TY

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